Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Çeşitli noktalarda çıkan yangınlarla ilgili soruşturma) Burada acaba herhangi bir suikast, bu tür şeyler var mı yok mu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Çeşitli noktalarda çıkan yangınlarla ilgili soruşturma) Burada acaba herhangi bir suikast, bu tür şeyler var mı yok mu bunların üzerinde duruluyor.