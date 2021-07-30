Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Çeşitli noktalarda çıkan yangınlarla ilgili soruşturma) Burada acaba herhangi bir suikast, bu tür şeyler var mı yok mu...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Çeşitli noktalarda çıkan yangınlarla ilgili soruşturma) Burada acaba herhangi bir suikast, bu tür şeyler var mı yok mu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Çeşitli noktalarda çıkan yangınlarla ilgili soruşturma) Burada acaba herhangi bir suikast, bu tür şeyler var mı yok mu...
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Çeşitli noktalarda çıkan yangınlarla ilgili soruşturma) Burada acaba herhangi bir suikast, bu tür şeyler var mı yok mu bunların üzerinde duruluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Çeşitli noktalarda çıkan yangınlarla ilgili soruşturma) Burada acaba herhangi bir suikast, bu tür şeyler var mı yok mu bunların üzerinde duruluyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Orman yangınları) Burada bile siyaset, burada bile spekülasyonlar, burada bile maalesef siyasi partilerin yaklaşım tarzları...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Çeşitli noktalarda çıkan yangınlarla ilgili soruşturma) Burada acaba herhangi bir suikast, bu tür şeyler var mı yok mu... - Haberler
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