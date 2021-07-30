Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Çeşitli noktalarda çıkan yangınlarla ilgili soruşturma) Burada acaba herhangi bir suikast, bu tür şeyler var mı yok mu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Çeşitli noktalarda çıkan yangınlarla ilgili soruşturma) Burada acaba herhangi bir suikast, bu tür şeyler var mı yok mu bunların üzerinde duruluyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Çeşitli noktalarda çıkan yangınlarla ilgili soruşturma) Burada acaba herhangi bir suikast, bu tür şeyler var mı yok mu bunların üzerinde duruluyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu