- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Vatandaşlar RİZE- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rize, Trabzon, Giresun, Ordu'da yaşanan sel afetlerinde mağduriyet yaşayanlara şahsım ve milletim adına geçmiş olsun diyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karadeniz'deki sel) Bu mağduriyetlerin hepsini Allah'ın izniyle tabii ki kaldırırız. Zira bu devlet, bu millet güçlüdür."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çeşitli kampanyalar sürdürülüyor. Bu kampanyalara kulak asmayın. Onların dolarları varsa bizim de halkımız, hakkımız, Allahımız var."