Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çeşitli Kampanyalar Sürdürülüyor. Bu Kampanyalara Kulak Asmayın"
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Vatandaşlar RİZE- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlara hitap etti.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Vatandaşlar RİZE- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlara hitap etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rize, Trabzon, Giresun, Ordu'da yaşanan sel afetlerinde mağduriyet yaşayanlara şahsım ve milletim adına geçmiş olsun diyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karadeniz'deki sel) Bu mağduriyetlerin hepsini Allah'ın izniyle tabii ki kaldırırız. Zira bu devlet, bu millet güçlüdür."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çeşitli kampanyalar sürdürülüyor. Bu kampanyalara kulak asmayın. Onların dolarları varsa bizim de halkımız, hakkımız, Allahımız var."