Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne video konferansla bağlandı (2)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne video konferansla bağlandı (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne video konferansla bağlandı (2)
01.05.2020 19:09 | Son Güncelleme: 01.05.2020 19:11

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek hastanelerden taburcu edilenlerin sayısında ciddi bir yükselişin söz konusu olduğunu belirterek, "Bunlar tabii bizleri hep sevindiriyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek hastanelerden taburcu edilenlerin sayısında ciddi bir yükselişin söz konusu olduğunu belirterek, "Bunlar tabii bizleri hep sevindiriyor. Tek korkumuz rehavet. Eğer olursa bizi ciddi manada sıkıntıya sokabilir. Onun için de diyoruz ki hiç rehavete girmeden inşallah bu işi hayırlısıyla götürelim." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi gören hastalarla telekonferans yöntemiyle görüştü.

Görüşmeyi Tarabya'daki Huber Köşkü'nden gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

Erdoğan, video konferansta İÜC Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, İÜC Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Çetinkale, İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, hastalar Neslihan Özturhallı, kızı Sude Özturhallı ve eşi Ümit Özturhallı ile Selim Altınarık, Halit Bilkay ve Muharrem Çelik'le görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kovid-19 nedeniyle vefat edenlerin sayısının düştüğüne değinerek, şunları kaydetti:

"Bu arada da hastanelerden özellikle taburcu edilenler onların sayısında ciddi bir yükseliş söz konusu. Bunlar tabii bizleri hep sevindiriyor. Tek korkumuz rehavet. Eğer olursa bizi ciddi manada sıkıntıya sokabilir. Onun için de diyoruz ki hiç rehavete girmeden inşallah bu işi hayırlısıyla götürelim. Tabii bu arada gerçekten Cerrahpaşa süreç itibarıyla bizleri hiç yalnız bırakmadı. Sürekli yanımızda oldu. Bundan dolayı da şahsım, milletim adına çok teşekkür ediyorum. Bu arada yine hocalarımızdan Kenan Midilli Bey'e ve Mert Kuşkucu Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Onları da bu destekleri sebebiyle unutamayız. Onu da özellikle ifade etmek istiyorum."

"Yoğun bakımda kapasiteyi neredeyse iki katına çıkardık"

Görüşmede çalışmalarına ilişkin bilgi veren İÜC Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın da bu süreç sırasında üniversite hastanesini iki ayrı birime döndürdüklerini belirterek, koronavirüs olan hastalarla, olmayanları ayrı yerlerde takip ettiklerini söyledi.

Prof. Dr. Aydın, "Ameliyathanelerimizi yoğun bakıma çevirdik. Her ihtimale karşı kapasiteyi neredeyse yoğun bakımda iki katına çıkardık." diyerek, şu an itibarıyla 112 yoğun bakım yataklarının bulunduğunu aktardı.

Erdoğan tedavisi devam eden hastalarla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hastanede tedavi gören hastalarla da sohbet etti. Erdoğan, bu kapsamda Özturhallı ailesi ile görüştü.

Erdoğan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi Ana Bilim Dalı Kürsü Sekreteri Neslihan Özturhallı ile konuşması sırasında "Neslihan Hanım nasıl memnun musunuz?" diye sordu. Bunun üzerine Özturhallı, çok memnun olduklarını dile getirdi.

Daha sonra Neslihan Özturhallı'nın kızı 20 yaşındaki Sude Özturhallı ile konuşan Erdoğan "Allah şifalar versin. İnşallah bu belayı da şöyle yavaş yavaş atlatıyoruz. Güzel günler yakın." dedi.

Ümit Özturhallı ile de görüşen Erdoğan "Ümit Bey, aynı aile bir arada. Nasıl durum?" diye sordu. Bunun üzerine Özturhallı "Çok teşekkür ederim sağlığınıza duacıyız." ifadelerini kullandı.

Ardından Erdoğan, İstanbul Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Sorumlusu Selim Altınarık ile görüştü. Altınarık'a şifa dileklerini ileten Erdoğan, "Allah şifa versin. Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun. Rabb'im inşallah buralardan bir önce çıkıp bayramı bayram gibi kutlamayı bizlere nasip etsin." diye konuştu.

Tedavisi devam eden polis Halit Bilkay ile konuşması sırasında, "Geçmiş olsun Allah şifalar versin. Nasıl hissediyorsun kendini?" diye soran Erdoğan, "İnşallah en kısa zamanda seni de aramızda görelim." dedi.

"En büyük mücadeleyi sağlıkçılarımız verdi"

Hastanede 10 gündür tedavi gören 74 yaşındaki Eczacı Muharrem Çelik, kendisine "Muharrem Bey nasılsınız?" diye soran Erdoğan'a, "İyiyim Reis-i Cumhur'um. Allah'a şükür. Çok teşekkür ederim." yanıtını verdi. Erdoğan da "Sağ olun. Geçmiş olsun. Allah şifalar versin." temennisinde bulundu.

Prof. Dr. Nuri Aydın'ın "İnşallah Muharrem Bey'i bugün taburcu ediyoruz Sayın Cumhurbaşkan'ım." ifadesi üzerine Erdoğan Çelik'e, "Hadi bakalım gözün aydın. Maşallah." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem Çelik'in, hükümete ve sağlık çalışanlarına teşekkürleri üzerine, şunları söyledi:

"Muharrem Bey, şu koronavirüs salgınının olduğu bu dönemde elhamdülillah en büyük gayreti, en büyük mücadeleyi sağlıkçılarımız verdiler. Doktorundan hemşiresine kadar kendilerini adeta feda edercesine bu işte bu mücadeleyi verdiler. İşte biliyorsunuz Cemil Hocamızı bu arada kaybettik. Allah rahmet etsin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne video konferansla bağlandı (2)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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