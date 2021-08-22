Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de vatandaşlarla bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de vatandaşlarla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de vatandaşlarla bir araya geldi
Habermetre - Haberler | Toplum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Çengelköy'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Çengelköy'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden çıkarak Kısıklı'daki konutuna geçerken güzergahında bulunan Çengelköy'deki bir restoranda vatandaşlarla bir araya geldi.

Restoran sahibi İbrahim Deniz ve çalışanların yanı sıra vatandaşlarla bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada çay içti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, restoran çıkışında kendisini bekleyen ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara el salladı.

Kaynak: Habermetre

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de vatandaşlarla bir araya geldi - Haberler
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