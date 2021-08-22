Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de bir restorana uğradı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de bir restorana uğradı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da bir restorana uğradı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da bir restorana uğradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden çıkarak Kısıklı'daki konutuna geçerken güzergahında bulunan Çengelköy'deki bir restoranın önünde makam aracını durdurdu.

İçeri girerek restoran sahibi İbrahim Deniz ve çalışanların yanı sıra vatandaşlarla bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada çay içti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, restoran çıkışında kendisini bekleyen ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara el salladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra alkışlar eşliğinde makam aracına binerek konuta geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de bir restorana uğradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de bir restorana uğradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de bir restorana uğradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de bir restorana uğradı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de bir restorana girerek vatandaşlarla sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de bir restorana girerek vatandaşlarla sohbet etti
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