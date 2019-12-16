Cumhurbaşkanı Erdoğan Cenevre'ye gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Cenevre'ye gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cenevre'ye gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na geldi.

16.12.2019 10:23 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cenevre'ye gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'ye gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na geldi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sabah 10.00 sıralarında 'da bulunan evinden çıkarak Atatürk Havalimanı'na geldi. Yetkililer tarafından karşılanan Erdoğan, Devlet Konuk Evi'ne giriş yaptı. Cenevre'ye gidecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17-18 Aralık'ta 1. Küresel Mülteci Forumu'na katılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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