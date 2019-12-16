Cumhurbaşkanı Erdoğan Cenevre'ye gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cenevre'ye gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cenevre'ye gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sabah 10.00 sıralarında Üsküdar'da bulunan evinden çıkarak Atatürk Havalimanı'na geldi. Yetkililer tarafından karşılanan Erdoğan, Devlet Konuk Evi'ne giriş yaptı. Cenevre'ye gidecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17-18 Aralık'ta 1. Küresel Mülteci Forumu'na katılacak. - İSTANBUL