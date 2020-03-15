Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Usta için anma mesajı paylaştı
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Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor, Türkiye, Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Usta için anma mesajı paylaştı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor'un efsane kaptanı "Dozer" lakaplı Cemil Usta için anma mesajı yayımladı.

15.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 15.03.2020 16:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Usta için anma mesajı paylaştı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor'un efsane kaptanı "Dozer" lakaplı Cemil Usta için anma mesajı yayımladı.

Erdoğan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Türk futbolunun ve @Trabzonspor'un büyük efsanelerinden 'Dozer' Cemil Usta'yı vefatının 17. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyorum."

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: AA

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