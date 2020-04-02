Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cemil Taşçıoğlu'nu her zaman saygıyla yad edeceğiz CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin değerli bilim insanlarından Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun vefatı dolayısıyla derin bir üzüntü içindeyiz.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin değerli bilim insanlarından Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun vefatı dolayısıyla derin bir üzüntü içindeyiz. Hastalarına şifa dağıtırken yakalandığı Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren kıymetli hocamızı her zaman saygıyla, hayırla ve duayla yad edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan çifti, mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin değerli bilim insanlarından Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun vefatı dolayısıyla derin bir üzüntü içindeyiz. Hastalarına şifa dağıtırken yakalandığı Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren Kıymetli Hocamızı her zaman saygıyla, hayırla ve duayla yad edeceğiz. Bugüne kadar binlerce hastanın şifa bulmasında, binlerce öğrencinin yetişmesinde büyük emeği olan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nu müşfik bir hekim, fedakar bir hoca, iyi bir insan olarak hatırlayacağız. Cemil Taşcıoğlu Beyefendiye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, başta ailesi olmak üzere sevenlerine, öğrencilerine, sağlık camiasına ve milletimize başsağlığı diliyoruz."

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Taşcıoğlu'nun eşi Didem Taşcıoğlu'nu telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Kaynak: DHA