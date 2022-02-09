Cumhurbaşkanı Erdoğan cemevleriyle ilgili talimat verdi: Faturaları devlet karşılayacak

Son aylarda gelen zamla birlikte yüksek elektrik faturaları, ülke gündeminin zirvesine yerleşti. Cemevlerinin ticarethane olarak sayılması nedeniyle gelen yüksek faturalar da tartışmaya başka bir boyut kazandırmıştı.

FATURALARI ÖDEMEME KARARI ALDILAR

Cemevleri, ibadethane statüsüne alınmadığı için ticarethane statüsünden kesilen elektrik faturaları tartışma yarattı. Garip Dede Kültür ve Cemevi Derneği Başkanı Celal Fırat, 30 bin TL'lik elektrik faturasını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Devlet, cami, mescit, sinagog, kilise gibi yerleri ibadethane olarak görüyor. Cemevine de ticarethane mantığıyla bakıyor." dedi. Hatta Alevi Dernekleri Federasyonu, cemevlerine gelen elektrik faturalarını ödememe kararı aldıklarını duyurdu.

DEVLET ÖDEYECEK

Haber7'de yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan gündem olan konuyla ilgili bir talimat verdi. Alınan yeni karara göre, cemevleri ve vakıfların elektrik faturaları devlet tarafından karşılanacak.

10 GÜN İÇİNDE AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçirilecek uygulama 10 gün içinde kamuoyuna açıklanacak.