Cumhurbaşkanı Erdoğan cemevleriyle ilgili talimat verdi: Faturaları devlet karşılayacak - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan cemevleriyle ilgili talimat verdi: Faturaları devlet karşılayacak

Haberler.com, Olgun Kızıltepe - Ekonomi
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Yüksek elektrik faturalarının ardından cemevlerinin de camiler gibi ibadethane sayılması ve faturalarının devlet tarafından karşılanması talep edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili talimat verdiği ve cemevlerinin faturalarının devlet tarafından ödeneceği öğrenildi. Uygulamanın 10 gün içinde kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Son aylarda gelen zamla birlikte yüksek elektrik faturaları, ülke gündeminin zirvesine yerleşti. Cemevlerinin ticarethane olarak sayılması nedeniyle gelen yüksek faturalar da tartışmaya başka bir boyut kazandırmıştı.

Cemevleri, ibadethane statüsüne alınmadığı için ticarethane statüsünden kesilen elektrik faturaları tartışma yarattı. Garip Dede Kültür ve Cemevi Derneği Başkanı Celal Fırat, 30 bin TL'lik elektrik faturasını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Devlet, cami, mescit, sinagog, kilise gibi yerleri ibadethane olarak görüyor. Cemevine de ticarethane mantığıyla bakıyor." dedi. Hatta Alevi Dernekleri Federasyonu, cemevlerine gelen elektrik faturalarını ödememe kararı aldıklarını duyurdu.

Haber7'de yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan gündem olan konuyla ilgili bir talimat verdi. Alınan yeni karara göre, cemevleri ve vakıfların elektrik faturaları devlet tarafından karşılanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçirilecek uygulama 10 gün içinde kamuoyuna açıklanacak.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemevi, Alevi, Politika, Ekonomi, Güncel, Haberler

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Yorumlar (4)

slim shady:

Camilerin elektrik ve gazını zaten cemaatten topluyorlar.

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TT:

Aleviler ve Devlet, Aleviliği ne olarak tanımlayacağına karar vermeli...Ticarethane olmadığı kesin, fakar din midir, mezhep midir, nedir? Bunun tanımını yapmak lazım... Dernek olarn bir binak tanımlanaanın elektriğini Devlet öderse diğer derneklerinde aynısını isteme hakkı doğar...

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Ahmet AKGÜL:

burada elektrik dağıtım şirketlerinden başka karlı çıkan yok

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