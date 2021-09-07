CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇELTİK ALIM FİYATLARINI AÇIKLADI
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇELTİK ALIM FİYATLARINI AÇIKLADI

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇELTİK ALIM FİYATLARINI AÇIKLADI
Habermetre - Haberler | Toplum

?Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası yaptığı Millete Sesleniş konuşmasında çeltik alım taban fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası yaptığı Millete Sesleniş konuşmasında çeltik alım taban fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çeltik hasadı için Toprak Mahsulleri Ofisinin alım fiyatlarını da belirlediklerini ifade eden Erdoğan, "Buna göre, ton başına baldo çeşidi için 5 bin 500 lira, Osmancık çeşidi için 4 bin 500 lira, Luna çeşidi için 4 bin lira alım fiyatı uygulanacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hasat döneminin ve alım fiyatlarının çeltik üreticilerine hayırlı olmasını da diledi.

Kaynak: Habermetre

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