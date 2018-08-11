Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çaykur Rizespor-Kasımpaşa Maçını İzlemek İçin Çaykur Didi Stadyumuna Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çaykur Rizespor-Kasımpaşa Maçını İzlemek İçin Çaykur Didi Stadyumuna Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Spor Toto Süper Lig’in 1. Haftasında, Çaykur Didi Stadyumunda oynanan Çaykur Rizespor-Kasımpaşa maçını izlemek için stada geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çaykur Rizespor-Kasımpaşa Maçını İzlemek İçin Çaykur Didi Stadyumuna Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'in 1. Haftasında, Çaykur Didi Stadyumunda oynanan Çaykur Rizespor-Kasımpaşa maçını izlemek için stada geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Toto Süper Lig'in 1. Haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Kasımpaşa maçını tribünden izliyor. - RİZE

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