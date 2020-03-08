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Recep Tayyip Erdoğan, Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Rizespor, Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çaykur Rizespor - Alanyaspor maçını aracından takip etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nda aracıyla seyir halindeyken, Çaykur Rizespor-Alanyaspor maçının son anlarını takip etti.

08.03.2020 21:29 | Son Güncelleme: 08.03.2020 21:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çaykur Rizespor - Alanyaspor maçını aracından takip etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nda aracıyla seyir halindeyken, Çaykur Rizespor-Alanyaspor maçının son anlarını takip etti.


Bugün hizmete açılan Kuzey Marmara Otoyolu'nda aracıyla ilk sürüş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, berberinde araçta bulunanlara Çaykur Rizespor - Alanyaspor maçının detaylarını sordu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun o anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Altun görüntüleri, "Cumhurbaşkanımız Rizespor-Alanyaspor maçının son anlarını takip etmeyi de ihmal etmedi" ifadeleriyle paylaştı.


Görüntüde Erdoğan'ın, "Kimin maçı" sorusuna araçtakiler, "Rize'nin maçı var efendim" cevabı verildi. Araçtakiler Erdoğan'a, maçın skorunun 1-1 olduğunu ve uzatma dakikalarının oynandığını ifade etti, Erdoğan ise "Yok ya" tepkisini verdi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu görüntüleri sosyal medyada çok tıklananlar arasında yer alıyor. - RİZE

Kaynak: İHA

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