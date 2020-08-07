Cumhurbaşkanı Erdoğan Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'ne uğradı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldıktan sonra Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'ne uğradı.
07.08.2020 16:25 | Son Güncelleme: 07.08.2020 17:17
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldıktan sonra Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'ne uğradı.
- İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldıktan sonra Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'ne geldi. Bir süre sosyal tesislerde kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra buradan ayrıldı.
- İstanbul
Kaynak: DHA