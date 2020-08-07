CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇATLADIKAPI SOSYAL TESİSLERİ'NE UĞRADI
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇATLADIKAPI SOSYAL TESİSLERİ'NE UĞRADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldıktan sonra Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'ne uğradı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇATLADIKAPI SOSYAL TESİSLERİ'NE UĞRADI
07.08.2020 16:16 | Son Güncelleme: 07.08.2020 17:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldıktan sonra Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'ne uğradı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldıktan sonra Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'ne geldi. Bir süre sosyal tesislerde kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra buradan ayrıldı.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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