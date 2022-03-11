Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çatışan taraflardan biri veto hakkına sahip daimi üye olunca BM Güvenlik Konseyinin icbar edici rolü boşa çıkmış, sistem...
AA - Ferdi Türkten - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çatışan taraflardan biri veto hakkına sahip daimi üye olunca BM Güvenlik Konseyinin icbar edici rolü boşa çıkmış, sistem iflas bayrağını çekmiştir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çatışan taraflardan biri veto hakkına sahip daimi üye olunca BM Güvenlik Konseyinin icbar edici rolü boşa çıkmış, sistem iflas bayrağını çekmiştir."
AA / Ferdi Türkten - Politika