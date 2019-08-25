Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çarpık siyasi anlayışın en başında CHP ile HDP yer alıyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çarpık siyasi anlayışın en başında CHP ile HDP yer alıyor" -" Türkiye ekonomik tuzaklarla boğuşurken bunlar ülkemizin ekonomisi çöksün, bütün her şey yerle yeksan olsun diye ellerini ovuşturuyor" -"Türkiye Doğu Akdeniz'de savaşı göze alarak tarihi bir duruş sergiliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çarpık siyasi anlayışın en başında CHP ile HDP yer alıyor"
-" Türkiye ekonomik tuzaklarla boğuşurken bunlar ülkemizin ekonomisi çöksün, bütün her şey yerle yeksan olsun diye ellerini ovuşturuyor"
-"Türkiye Doğu Akdeniz'de savaşı göze alarak tarihi bir duruş sergiliyor. Bunlar koskoca gemileriniz yapılan onca yok sayarak deli saçması laflar ortaya çıkıyor"
-" Ey CHP kimin yanındasın kimin tarafındasın. Eğer Türkiye'nin yanında olduğunu söylüyorsan o zaman terör örgütlerinin başta olmak üzere milletimize düşmanlık edenlerin yanında ne işi var"
-"CHP yönetimine evlatlarına bir utanç değil, şeref mirası bırakmaları çağrısında bulunuyorum"
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