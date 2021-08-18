Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın yapılacak kabine toplantısında kabine üyelerinin de İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) yürüttüğü kampanyaya destek vererek, bağışta bulunacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın yapılacak kabine toplantısında kabine üyelerinin de İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) yürüttüğü kampanyaya destek vererek, bağışta bulunacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'ndeki Kanal 7, Ülke TV, 24 TV, TVNET ve TV 360 ortak yayınında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Selden etkilenen bölgelerde çalışan Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve jandarma ekipleri ile çatılarda kalan vatandaşları kurtararak, güvenli bölgeye nakledenlere teşekkür eden Erdoğan, bu tür örnekleri dünyada bile görmenin mümkün olmadığını söyledi.

Erdoğan, "Daha önceki afetlerde ve salgınla mücadele sürecinde olduğu gibi sellerde de birliğin, beraberliğin, dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen vatandaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz ne zaman bir ve beraber olacağız? Hangi şartlarda bir ve beraber olacağız? Her zaman karalamak için bir şeyler mi bulmak lazım, bir şeyler mi söylemek lazım? Yani yapılması gerektiği halde yapılmayan bir şey mi vardı da bu tür karalama kampanyasını sürdürüyorlar. Antalya'da, Rize'de bunu gördüm, burada yine bunu gördüm. Muhalefetin bu karalama dili bu ülkede ne zaman acaba yok olacak? Gerçekten bunlar çok üzücü. Onlar bunu yapsa da yapmasa da biz görevimizi yaptık, yapmaya devam ediyoruz ve edeceğiz.

Şimdi süratle işte Doğu Karadeniz'den tutun, Antalya, Muğla bütün bu bölgelerde yanan konutların inşası başladı, onları yapıyoruz. Şimdi Bartın, Sinop, Kastamonu buralarda da yine yıkılan tüm binaların hemen inşasına başlayacağız. Eleştiri başladı. Ne diyorlar? 'AFAD'a para mı verecekmişiz?' 'Bize ne ya devlet kendisi versin.' Sen cebren AFAD'a para verecek değilsin. AFAD, bu ülkede bu tür afetler için kurulmuş olan bir kuruluştur. Senden kimse gelip gırtlağını sıkarak para istemiyor. Buraya hayırda bulunmak isteyen olursa verir, bulunmak istemeyen de vermez. Sen de hayırda bulunmak istemeyenlerden olursun. Verme ama verenler olursa bunların da önünü kesme."

"181 milyon lira bağışta bulunan oldu"

AFAD'ın resmi hesapları üzerinden vatandaşların bağışlarını yaptığını aktaran Erdoğan, "Bugün itibarıyla söylüyorum, 181 milyon lira bağışta bulunan oldu. Yarın, bundan sonraki günlerde belki daha da artacak." dedi.

Resmi hesaplardan yardım kampanyası düzenlenmemesi halinde farklı tezgahların dönebileceğine dikkati çeken Erdoğan, "Bak işte geldi, buradan sahte hesaplar, bilmem şunlar, bunlar filan. Biz bunlara fırsat vermek istemiyoruz. Yarın kabine toplantımız var ve kabine üyelerimiz de yarın bağışında bulunacaklar. Beraberce ne yapabiliyorsak bu şekilde, bu destekleri vereceğiz ve adımlarımızı da buna göre atacağız." ifadelerini kullandı.

Kendisini bir çok hayır severin aradığını ve "Başkanım ne yapabilirim?" diye sorduğunu aktaran Erdoğan, "AFAD'ın hesabı var, AFAD'ın hesabına ne yapacaksanız, nakdi noktada oraya yapın. Yapmamız gereken bu." diye konuştu.

"Dere yatağına konut yapılmamalı"

Yapılaşma tartışmaları anımsatılarak, "Dere yatağındaki yapılar çok dikkati çekiyor ve onların yerine hak sahiplerine daha güvenli yerlere ev yapılması mümkün mü?" sorusu üzerine Erdoğan, dere yatağına konut yapımını belediye başkanlığı döneminden beri onaylamadığını ifade etti.

Dere yataklarına konut yapılmamasını ve dikey mimariye müsaade edilmemesini her zaman söylediğini aktaran Erdoğan, "Bunları söylerken ülkede değil dünyada yaşanan tecrübelerden hareketle söyledik." dedi.

Karadenizli olduğunu anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Rize'de eskiden ağaçlar vardı, eskiden bu kızıl ağaçları kestiler, bunların yerine çay diktiler. Çay dikmekle kalmadılar, çaya gübre verirken azot ağırlıklı gübre verdiler. Azot ağırlıklı olan bu gübre ne yapıyor? Toprağı yakıyor, eritiyor ve yakıp eritmesi ile beraber de yağmurla buluşunca adeta bir lapa haline geliyor ve akıp gidiyor. Şimdi bunların hepsini bu olaylarda da gördük. Şimdi bunları müteaddit defalar yaşadığımız halde kimse dinlemiyor, yine bildiğini okuyor. Diğer yerlerde de durum aynı. Örneğin yani Antalya Manavgat, Muğla, buralarda yaşanan olaylara da baktığımızda buralarda da aynısı değil ama buna benzer olayları yaşadık. Tabii oralarda da öyle yerlere binalar yapılmış ki yani bu binalar her an bir tehdit altında. Şimdi bizim attığımız adımlarla mümkün olduğunca bu binaları süratle yapacak, zemin +1, zemin +2 gibi inşallah binalarla buralardaki yaşam koşullarını daha iyi şartlara taşıyalım istiyoruz. Süratle de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız şu anda çalışmaları başlatmış vaziyette."

Erdoğan, hayvancılıkla uğraşan vatandaşların düşüncelerine dikkat ederek, ahırların da inşa edileceğini aktardı.

Arıcılıkla uğraşan vatandaşların mağduriyetlerinin de gidereceğini belirten Erdoğan, "Arıcılık noktasında da arı kovanlarından tutunuz, 'Bu çevrede nereye bunlar yerleştirilebilir? Bunun kovanlarını da süratle temin edelim' dedik. Bu çalışmaları da yürütüyoruz." bilgisini verdi.

Erdoğan, bölgedeki enerji, su sıkıntılarını da süratle gidermek için çalışmaların yapıldığını da aktardı.

"Süratle bu işi bitireceğiz, beklemeye tahammülümüz yok"

Bartın, Sinop, Kastamonu'da çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, "Moloz, balçık kaldırma çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte riskli bölgelerin boşaltılmasını da inşallah sağlayacağız. Riskli yerlerde yıkılmış ve hasar görmüş yapıları inşallah daha güvenli yerlerde yeniden inşa edeceğiz. Adımları hızlı atarak süratle de bu işi bitireceğiz çünkü fazla bu noktada beklemeye tahammülümüz yok." dedi.

"Türkiye, yerli ve milli olarak iklim değişikliğiyle ilgili küresel politika sergileyecek mi? Afet Bakanlığı gibi bir bakanlık gündeme gelir mi?" sorusu üzerine ise Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"İlla 'her şey bakanlık olursa çözülür' diye bir şey yok. Bu işle ilgilenen gerek tarımla ilgili bakanlığımız, gerek İçişleri Bakanlığımız, benzer oralarda bizim idari yapılanmalar var. AFAD bunlardan bir tanesi, bunu gideriyor. Dolayısıyla da böyle bir şey olduğu zaman zaten AFAD ne yapıyor? Devreye giriyor. Biz kainatta, tabiatta ilahi bir denge olduğuna inanırız. Bu denge ne kadar tahrip edilirse doğal felaketlerin yıkıcılığı da o derece artar ve artacaktır. Çünkü tabiat kendine isyan kabul etmez. Bizde biliyorsunuz bir söz vardır, 'Dere yatağında akar.' Siz eğer bu yatağı ne kadar değiştirmeye kalkarsanız işte o yatak sizden intikamını eninde sonunda alır. Değiştirmeyeceksin. Şimdi Kastamonu'da bunu gördük, dere yatağı ile oynamışlar. Rize'de aynı şeyi gördük. İşte tabiat için bir rahmet olan yağmur bozulan denge ile felaket haline dönüşebiliyor. Hava olaylarının da daha sert yaşanması ve bir bölgede kuraklık diğer bölgede aşırı yağış görülmesi gibi durumların sebebi elbette iklim değişikliğidir."

"Bu işin çıkış noktası tabiatla kurulan ilişkide bakış açısını değiştirmektir"

Almanya'nın batısında geçen ay yaşanan sel felaketinde 186 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Erdoğan, "10 milyarlarca avroluk zarar ortaya çıktı. Kimse bunu konuşuyor mu? Yok." dedi.

Belçika'daki sel baskınlarında da birçok kişinin yaşamını yitirdiğini söyleyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Temmuz ayında Avusturya, İtalya, İngiltere, İsviçre, Romanya, Rusya, Bulgaristan, Lüksemburg, İran'da da sel baskınları meydana geldi. Son olarak Japonya'da da benzer olaylar yaşanıyor. Bütün bu seller dünya genelinde çok sayıda can kaybına ve çok büyük maddi zarara neden oldu. Karşımızda doğusunda, batısında, güneyinde, kuzeyinde tüm dünya ülkelerini ilgilendiren bir sorun var. İskoçya'da işte bu iklim dengeleri ile alakalı uluslararası bir forum olacak. Elbette doğal afetlere karşı tedbir almak mümkün, onu da zaten devlet olarak almak zorundasınız, alacaksınız. Bunu yüzde 100 başarır mısınız? Kimse kendisiyle ve insanlarla alay etmesin. Bu işin çıkış noktası tabiatla kurulan ilişkide bakış açısını değiştirmektir. Yaşanılan çevreye uygun yapılaşmaya gitmemiz gerekiyor. Aslında afet bölgelerinde ecdadın yaptığı yapıların çoğunun hala dimdik ayakta olması bize gitmemiz gereken istikameti de gösteriyor. Demek ki geçmişteki iyi örneklerden doğru mimariden ve dayanıklı malzemeden faydalanarak yeni bir yapılaşma modeli geliştirmemiz gerekiyor. Bu konuda TOKİ'nin yerel mimari çalışmaları mevcut, bunları daha da geliştirerek tüm sahada inşallah uygulayacağız."

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu