Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (7)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidarları döneminde 5 buçuk milyar ağaç diktiklerini belirterek, "5 buçuk milyar ağacı diken bir iktidar kalkıp da bu yangınlara 'eyvallah' der mi? Bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edeceğiz ve inşallah yanan bütün yerleri yemyeşil hale getireceğiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidarları döneminde 5 buçuk milyar ağaç diktiklerini belirterek, "5 buçuk milyar ağacı diken bir iktidar kalkıp da bu yangınlara 'eyvallah' der mi? Bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edeceğiz ve inşallah yanan bütün yerleri yemyeşil hale getireceğiz." dedi.

Erdoğan, A Haber - ATV ortak yayınında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye'nin spor ülkesi olma yolunda ilerlediğine yönelik yorum üzerine Erdoğan, olimpiyatların, bireysel spor dallarının öne çıktığı bir buluşma olması dolayısıyla Türkiye'nin bu alana büyük önem vermesi gerektiğini belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve antrenörlerle konuyla ilgili görüşmelerin yapılacağını dile getiren Erdoğan, "Bir de bir şey dikkatimi çekti, çok devşirme var. Fransa'sında, İngiltere'sinde, Hollanda'sında var. Hepsinde bakıyorsun dünya kadar devşirme var. Onlarla hava atıyorlar. Biraz çalışmamız lazım." diye konuştu.

Gençlerle ilgili "Z" kuşağı tanımlaması yapıldığı ve yangın söndürme ekiplerine su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in de "Z" kuşağı olduğu hatırlatılarak, gelecek döneme ilişkin gençlere yönelik mesajları sorulan Erdoğan, "Şahin, bizim bir diğer Eren'imiz oldu. Şahin'in geride bıraktığı bir yavrusu var, o da ayrı bir üzücü durum." dedi.

Türkiye'de seçilme yaşının kendi iktidarları döneminde 18'e indiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yani aslında 'Z' kuşağını tepeden tırnağa ören AK Parti iktidarı olmuştur. 18'e kadar indirmek... Bunu hiçbir siyasi parti yapmadı, yapamadı, biz yaptık bunu. Çünkü biz gençliğimize güvendik, inandık. Dedik ki 'bu gençlik bu işi yapar'. Örneğin benim partimden milletvekilleri içerisinde bu grubun içerisinde olanlar var. Mesela bizim bir Rümeysa'mız var. Yaşı itibarıyla filan öyle ve maşallah çok cevval, çok üretken. Aynen onun gibi Parti Grubu içerisinde kızlarda da erkeklerde de bu türleri var. Niye? Güveniyoruz, inanıyoruz. Eğer biz 'Z' kuşağına güvenmezsek zaten bu beklenen neticeleri alamayız. Hem onlara güveneceğiz, bir de onlara iş yükleyeceğiz. Yani sadece güvenmek yetmez. Ne yükledin ona? Ne işi verdin? Hadi şu neticeyi al gel. Bunu veriyor musun? Yok. Vermeden bu iş olmaz."

"Z kuşağını çok daha istifade edilir hale getirmemiz lazım"

Erdoğan, bu yıl yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile ilgili bazı sıkıntıların yaşandığını ifade ederek, "170-180 filan gibi böyle bir durum. YÖK Başkanı'mız ile de konuyu görüştüm. Onlar da bir çalışma yaptılar ve şimdi olayı çok daha fazla sayıda gencin mağdur olmayacağı bir duruma getirdiler. Ben de açıklamamı yaptım. Özellikle bu koronavirüs salgını sebebiyle biz bu süreci uzatmayı karar altına aldık. Şu anda işin detaylarını YÖK halledecek ve bu işi inşallah gençlerimizin lehine bitirmiş olacağız. Gençlerimizi mümkün olduğunca sahiplenerek, bu kuşağı diri tutmamız lazım. Bu kuşağı çok daha istifade edilir hale getirmemiz lazım." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, soruların ardından, ülke genelindeki orman yangınlarına yeniden değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Ağaç işi bizim işimiz. Şu ana kadar yaklaşık 5 buçuk milyar ağacı diken bir iktidarız. Şimdi 5 buçuk milyar ağacı diken bir iktidar kalkıp da bu yangınlara 'eyvallah' der mi? Yok. Biz bundan sonra da aynı kararlılıkla buna devam edeceğiz. İnşallah yanan bütün yerleri yemyeşil hale getireceğiz ama fidanlarla getireceğiz, ama ağaçlarla getireceğiz. Yani bu konuda bir defa kararlıyız. Nasıl ki 5 buçuk milyar ağaç dikildi, vatandaşlarımız müsterih olsun, yanan ormanlarımız inşallah hani diyoruz ya 'küllerinden yeniden doğmak', onların da inşallah yeniden doğduğu günleri hep beraber göreceğiz. Yeter ki vatandaşlarımız da bir ağaç veya bir fidan dikmek noktasında kararlı olsunlar. Hep beraberce bu alanları inşallah ayağa kaldıralım."

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin