Cumhurbaşkanı Erdoğan, Canlı Yayında Soruları Yanıtladı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Muhalefet) Bunlar öyle bir anlatım içine giriyor ki sanki yerel yönetimde aldıkları netice ile Türkiye'nin ekonomide geleceğini tayin edeceklermiş gibi bir havaya giriyorlar. Böyle bir şey söz konusu değil. Onlar bir defa aldıkları belediyeleri yönetebilme kabiliyetini ortaya koysunlar yeter. Onu başaramayacaklar, personel maaşını ödesinler yeter. Muhalefet belediyelerinde borçlar almış başını gidiyor. Devlet bankalarının dışındaki bankalardan bunlara birçok el koymalar gelirse şaşmayın." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve 39 ilçenin belediye başkan adaylarıyla TRT ortak yayınına katılarak, soruları yanıtladı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın 15 Temmuz gecesi konuşmasına ilişkin soru üzerine Erdoğan, darbe girişimi gecesi yaşananlara değindi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun saat 23.15'te Atatürk Havalimanı'na indiğini hatırlatan Erdoğan, "Oradan, FETÖ'cüler tankların arasından bunu alıyorlar ve Bakırköy Belediye Başkanının evine gönderiyorlar. Biz 01.15'te oraya indiğimizde on binler orada. 16 saat yaklaşık ben orada kaldım. Valimiz, 1. Ordu Komutanımızla beraber süreci yönettik. Bunların genel başkanı tankların arasından kaçıp Bakırköy'e giderse, onun arkasından gelenlerin de kadeh tokuşturması ve bu şekilde eğlenerek geçirmesi çok da anormal değil. Bunlar şimdi ortaya çıkıyor, biz de bunları takip edeceğiz. Şimdi bu adam Edirne'de yine belediye başkan adayı. Bunlardan bu vatana fayda gelmez. Bu Kılıçdaroğlu'nun ilk hatası değil ki, kim bu Adalar'da belediye başkan adayı? Adayı, İstiklal Marşı'nı okumuyor. Bundan insan kendine bir çekidüzen vermez mi? Şu anda HDP'liler kongrelerinde İstiklal Marşı'nı okumazlar, hatta bayrağımızı bile asmazlar. Bay Kemal, bunlarla ortaklık yapıyor. Bunlarla ortaklık yapan kişiler, Türk siyasi hayatına yön verebilir mi? Bunu bizim vatandaşımıza anlatmamız lazım. Bizim önümüzde kimler var, bunları görmemiz lazım." diye konuştu.

Söz konusu belediye başkanının AK Parti'ye girmeye tevessül ettiğini dile getiren Erdoğan, "Belediye başkanlığı döneminde bize geçme teşebbüsü oldu. Arkadaşlarımız, 'Bu adamın böyle böyle olumsuz yönleri var, bu bize yakışmaz' dediler. Bunun üzerine biz de, 'Bunu yaklaştırmayalım' dedik. FETÖ'cülerin şerefine kadeh kaldırıyor adam düşünün. İstikametini kaybetmiş, Genel Başkanı da zaten Bakırköy Belediye Başkanının evinden çay, kahve içerek izliyor. Birbirlerinden farkı yok, al birini vur öbürüne." değerlendirmesinde bulundu.

"Ekonomiyi belediyeler değil, merkezi yönetim yönetir"

Erdoğan, seçim öncesinde ekonomi alanında görülen gelişmelere dikkati çekerek, "Genel seçimin öncesinde bu tür adımların atıldığını artık benim milletimin tefrik etmesi lazım. Bir yerel seçimin öncesinde bu tür ekonomik türbülanslar meydana getirilmeye çalışılması eğer güçlü bir iktidar varsa, bunları zaten rahatlıkla savuşturur. Yerel seçim öncesinde bu yola tevessül etmeleri, kendilerinin ne kadar bu işten uzak olduklarını, bu işi anlamadıklarını ortaya koydu. Bir anda ters köşe oldular. Son hazırladıkları bir raporla şunu söylediler; 'Seçimlere son bir ay kalaya kadar raporlar çıkabilir ama bir ay içerisinde bir daha rapor yayınlamayacağız.' Bunu açıklamak durumunda kaldılar. Bu da şunu gösteriyor, Türkiye Cumhuriyeti bu konuda güçlenmiş ve güçlenmenin yanında da artık bu şeyleri yutmuyor. Ziraat Bankası'nın bu noktada bugün aldığı netice bunun bir sendikasyon olarak bir göstergesi. Demek ki bankalarımızın gücü da bu noktada çok çok ileri bir konumda. Amerika'nın dünyayı adeta söğüşleyen mekanizmaları da bu işlerin tutmadığını, bunun artık yutulmadığını gösterdi." ifadelerini kullandı.

"Bu süreci, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve diğer arkadaşlarımız gayet güzel bir şekilde atlattılar." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Enflasyon da her ne kadar yavaş yavaş da olsa geriliyor. Politika faizinde Merkez Bankası'nın belli bir duruşu var. Kurlarda da lehte gelişme başlamış vaziyette. İdeal bir konumda olmasa da ılımlı bir sinyal ortada. Bunun da aşılacağına inanılıyor. Bir gerçeği buradan milletime duyurmak isterim, bu bir yerel seçim. Yerel seçimde kim kazanırsa kazansın Türkiye'de ekonomiyi yönlendirebilecek mi, ellerinde böyle bir inisiyatif var mı? Yönlendirecek olan kim, şahsım ve kabinem. Biz yönlendireceğiz. Bunlar öyle bir anlatım içine giriyor ki sanki yerel yönetimde aldıkları netice ile Türkiye'nin ekonomide geleceğini tayin edeceklermiş gibi bir havaya giriyorlar. Böyle bir şey söz konusu değil. Onlar bir defa aldıkları belediyeleri yönetebilme kabiliyetini ortaya koysunlar yeter. Onu başaramayacaklar, personel maaşını ödesinler yeter. Muhalefet belediyelerinde borçlar almış başını gidiyor. Devlet bankalarının dışındaki bankalardan bunlara birçok el koymalar gelirse şaşmayın. Durumları iyi değil. Ekonomiyi belediyeler değil, merkezi yönetim yönetir. Biz HDP'li belediyelere bile hizmet götürdük."

İzmir'in su sorununu da bu şekilde çözdüklerini aktaran Erdoğan, bu konuda en iyi açıklamayı Binali Yıldırım'ın yapacağını belirterek, sözü kendisine verdi.

Yıldırım ise iktidara geldiklerinde İZBAN'ın felaket bir halde olduğunu vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Hizmette siyaset olmaz. Biz bunu yapalım, İzmir'in buna çok ihtiyacı var' dedi. 4'te 3'ünü Demiryolları karşıladı, 4'te 1'ini de belediye karşıladı.Yüzde 50-50 ortaklıkla yapıldı, İZBAN diye bir şirket kuruldu. Şu anda İzmir'in toplu taşımasının bel kemiğini oluşturan yegane hat bu. Şimdi Torbalı ve Selçuk'a kadar uzatıldı. Bergama kısmı da bittiği zaman Avrupa'nın en uzun sürekli hattı haline geliyor. İZBAN olmasa İzmir'de toplu ulaşım felç." dedi.

Erdoğan, Ulaştırma Bakanlığı devreye girmese İzmir Belediyesi'nin bunu yapabilecek güçte olmadığını söyledi.

"Yatırımcı terörün olduğu bölgeye gelmiyor, girmiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim öncesinde millete vereceği en önemli mesajın terörle ilgili olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin şu anda bir numaralı baş belası diyeceğimiz konu terör. Yatırımcı terörün olduğu bölgeye gelmiyor, girmiyor. Bu noktada Türkiye'de Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde özellikle terör nedeniyle yatırım yapmak isteyen, oranın evlatları dahi yatırım yapmaktan kaçınıyor. Bizim o bölgelere verdiğimiz yüksek teşvikler var. Seçim sonrası çok farklı bir çalışmaya gideceğiz. Bunlar şu anda bizim portföyümüzde var. Adam yatırım yapacak ama 'Orada terör ile karşı karşıya kalırsam ne olacak?'diyor. Biz de onlara diyoruz ki, 'Biz burada size her türlü desteği vereceğiz. Yeter ki sen yatırımını gel burada yap.' Bu konuyla ilgili olarak bu portföyü hızlandıracağız. Bizim stratejik yatırımlar konusunda büyükşehirlerimizde adeta 6. bölgedeki teşviklerimiz nelerse aynı imkanları tanıyoruz. Yatırımcıları çekmek için yoğun bir faaliyetin içine seçimden sonra gireceğiz. Artık önümüzde sıkıntılı bir dönem yok. 4,5 yıl önümüz rahat, huzurluyuz, genelde de yerelde de. Çok farklı bir sürecin içerisine giriyoruz. İstihdamda çok ciddi imkanlar doğacak. Bunların hepsi şu anda masamın üstünde."

(Sürecek)

Kaynak: AA