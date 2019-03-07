Cumhurbaşkanı Erdoğan Canlı Yayında Soruları Yanıtladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kimsenin kentsel dönüşümü karşısına almaması lazım. Biz bunu muhakkak uygulayacağız. Bunun başka çıkışı yok." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal 24 ve TV 360 ortak yayınına katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Ucuz taksitlerle 50 bin konut yapımına ilişkin değerlendirmesinde, düşük ücretle 2+1 daireler şeklinde daha çok yapay mimari ile "zemin artı üç" ya da "zemin artı dört" şeklinde binaların yapılacağını aktaran Erdoğan, mimari özelliklerinin de yerel olacağını dile getirdi.

Bu konutlarda zemin etüdlerinin çok iyi yapılmak suretiyle depreme dayanıklılık ön kaydıyla inşaatların yapılacağını belirten Erdoğan, "Türkiye'de bir defa riskli yapılar gerçeği var." dedi.

Mitingin birinde halka "Size adeta yalvarıyorum, ne olur gelin bu çarpık yapılaşmayı ortadan kaldırmak için, tüm kira bedellerinizi ödemek suretiyle buraları yıkalım, yaptıktan sonra yine sizi buralarda iskan edelim." dediğini hatırlatan Erdoğan, "Ama bize bu konuda yardımcı olacaksınız. Bu işi sadece devletten beklemeyin. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, böyle acılar yaşamamak, örneğin Kartal'da olduğu gibi, buralara yönelik bir düzenleme yapmak artık bir gerekliliktir. Burada kimsenin kentsel dönüşümü karşısına almaması lazım. Biz bunu muhakkak uygulayacağız. Bunun başka çıkışı yok." diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının TOKİ vasıtasıyla hazırladığı projelerin çok güzel olduğunu vurgulayan Erdoğan, 50 bin konutlu projenin de başta İstanbul olmak üzere değişik yerlerde olacağını, vatandaşlarla birlikte bütün paydaşların bu fırsatı ranta çevirmeden konuya yaklaşması gerektiğini ifade etti.

Ödeme imkanının da çok kolay olduğunun altını çizen Erdoğan, 15, 20 yıl vadelerin bulunduğunu anlattı. Taksitlerin 336 lira, 700 lira dolayında olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Adeta kira öder gibi taksit ödeyeceksin ama süreye bak, 15-20 yıl. Huzur içinde olacaksın, korku telaş içerisinde burada kalmayacaksın. Bir de mahalle esaslı, aile mefhumunu gözeten bir anlayış burada hakim, bizde şu anda kaybolan... Dikey mimaride oturan aileler, birbirlerini tanımıyor, ölüp gitse haberleri yok. Ama yatay mimaride bir defa toprağa yakınsın, mahalle kültürü orada var. Düzenlemede de binalar birbiriyle adeta böyle o mahalle esaslı olduğu için, yani okulu, camisi, alışveriş yeri hepsi orada mevcut ve birbirleriyle komşuluk hukukunu çok daha rahat ve gerçekten güçlü bir şekilde geliştirecekler ve böylece de TOKİ'nin yeni projesi hayata geçtiği anda çok farklı bir ses getirecek diye ben buna inanıyorum."

"Ben bu alanda da yerliye, milliye inanıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbolla ilgili bir soruyu yanıtlarken, futbol izlemeye kampanya dolayısıyla çok vakit bulamadığını bildirdi.

Erdoğan, Şenol Güneş'in Milli Takımın başına gelmesine sevindiğini ve kendisini tebrik ettiğini aktardı.

Türkiye'nin Şenol Güneş'le dünya üçüncülüğünü kazandığını hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Böyle bir başarısı da var ve işin kökünden geliyor. Ondan sonraki teknik direktörlük hayatı yine başarılarla dolu bir teknik adamımız. Ben bu alanda da doğrusu yerliye, milliye inanıyorum. Şu anda Şenol Bey bizim ligimizdeki tepeden tırnağa bütün futbolcuların hepsinin puanını en iyi verenlerden, en iyi bilenlerden. Tabii ki Lucescu ile bir şey yapıldı onu da bir kenara koymamak lazım. Bir gençleşme olayı söz konusu oldu. Ama bu konuda ben Şenol Bey'in zaten genç kadrolarla bu işi götüreceğinden hiç şüphem yok. Zaten bu ay Arnavutluk ve Moldova ile bir sürece giriyor. Bunlarla birlikte şöyle iyi bir başlangıç, bir deplasman, bir içeride olmak üzere inşallah yapılırsa ben inanıyorum ki arkasıda bunun iyi gelecektir. Böylece iyi bir başlangıç, iyi bir sınav, Milli Takımımızın heyecanını da Avrupa Şampiyonasında geleceğe taşıyacaktır."

Dünya Kadınlar Günü'nde Şanlıurfa'da olacağız

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne vurgu yapılarak, eşi Emine Erdoğan'ın siyasi kariyerine katkısının sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öyle bir soru sordun ki bizi ters köşe ettin." dedi.

"Hanım sağolsun siyaseti bizden kaptı. Yoğun bir şekilde zaten o da adeta bir kampanya kendine göre yürütüyor. Hem ulusal, hem uluslararası." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Özellikle tabii sıfır atık olayı ile hakikaten Türkiye'de ele alınması geciken bir konuyu ele aldı ve o işi de yakından takip ediyor. Özellikle de Türkiye'de kadınımızın yeri noktasında hassasiyetleri çok ileri derecede. Kızlarımla beraber, anne kızlar beraberce bu çalışmalarda etkili durumdalar. Gerek büyük kızım, gerek küçük kızım onlar da çok aktif, STK'larda falan. Gerekse eşim, hakeza böyle. Bu çalışmalarını o da boş bırakmadan sürdürüyor. Bu konudaki hassasiyeti artık onun dışarıdan da bazı taleplerle karşılaşmasına fırsat veriyor. Şu anda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yanılmıyorsam kendisininde bu hafta bir programı var. 8 Mart'ı inşallah Şanlıurfa'da partimizle spor salonunda kutlayacağız. Geniş bir katılımın olacağına inanıyorum. Gündüz mitingimizi yapacağız. Bu yılı biliyorsunuz biz Göbeklitepe Yılı ilan ettik. Mitingden sonra Göbeklitepe'ye çıkacağız, orada ufak bir açılış yapacağız ve bu açılışla beraber ardından da Dünya Kadınlar Günü'nü Şanlıurfa'da kapalı spor salonunda kutlayacağız, oradan mesajlarımızı da vereceğiz. Eşimin de sağolsun bu konulardaki hassasiyeti, siyasi noktadaki destekleri, özellikle alternatif tıp olsun, eğitim olsun bu konulardaki kızlarımla olan bu mücadelesi onlar da her türlü takdirin üstündedir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının sonunda 31 Mart'ın Türkiye için hayırlara vesile olmasını diledi. Erdoğan, "Tabii bir şeyi altını çizerek söylüyorum; milletim 31 Mart'ta her zaman olduğu gibi aman sandıkları ihmal etmesin, sandıklara muhakkak gitsinler. Bu demokratik hakkını muhakkak kullansın." dedi.

(Bitti)

Kaynak: AA