Cumhurbaşkanı Erdoğan Canlı Yayında Soruları Yanıtladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP zihniyeti gelsin, devletin fakir fukaraya yaptığı yardımlar inanın kesilir. Bunları yapmazlar bunlar. Ama biz yaptık. Kesilmekle kalmaz bunlar, faiziyle de bunu geri almaya çalışırlar. Bunlarda insaf yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal 24 ve TV 360 ortak yayınına katılarak, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki petrol aramasına ilişkin bir soru üzerine, petrol arama işinin kolay olmadığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Benim milletimin, CHP'ye gönül verenler de dahil olmak üzere bir şeyi bilmesi lazım. Çünkü dış politikada bunların bir ihaneti var, bu devam ediyor. Petrol arama işi öyle kolay iş değil. Eskiden gemimiz yoktu, ne arama, ne sondaj. Bunlar olmadığı için biz 'acaba uluslararası bazı şirketlerle bunu yapabilir miyiz?' diye Karadeniz'de onlarla adımlar atıyorduk. Diyelim ki Exxon Mobil'i getirdik, Karadeniz'de aramalar yaptılar, Shell'i getirdik aramalar yaptılar ve çok korkunç paralar harcadılar. Yani bizim gibi 50, 100 filan değil, 150, 200, 250 milyon dolarlar harcadılar. Hiçbir şey bulamadan da gittiler. Petrol işi öyle rastgele kolay bir şey değil."

Türkiye'nin şu anda arama, sondaj gemisi olduğunu ve arama yaptığını belirten Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi:

"Tabii burada bu tür harcamalar 50 de olacak, 100 de olacak. Şimdi burada bir kuyu açarsın, iki açarsın, üç ararsın, dördüncü olmaz, beşinci de olur. Ama yakaladığın andan itibaren de bu senin bütün yaptığın harcamaların hepsini sana iade eder. İşin yapısı, karakteri bu. Ama bu CHP zihniyetinde bunlar yok. Her zaman söylüyorum, bunların bir dikili ağacı var mı? Yok. Onun için bunlar bu çalışmalardan rahatsız oluyorlar. Çünkü biz bunu yakaladığımız anda güçleneceğiz. Şu anda o bölgede araştırma yapan ülkelerle de görüşmelerimiz var. Beraber onlarla yapabilir miyiz, yapamaz mıyız diye. Onlarla da bu çalışmayı yürüterek, böyle bir imkanı yakalarsak onu da deneyeceğiz. Dolayısıyla bu adımları beraber atma şansını da yakalayabiliriz. Şu anda Fatih, Yavuz bu bölgede inşallah devreye girecekler. Arama noktasındaki gemilerimiz de çalışmalarını sürdürecekler."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dünyanın 16 ultra derin sondaj gemisini aldığını ifade ederek, "Çok uygun fiyatlarla aldık. Aramalarımız kararlılıkla devam ediyor. CHP bu çalışmalardan bile maalesef rahatsız oldu. Bu gemilerimizin zamanla başka ülkelere kiralanması da mümkün olacak. Oralarda da tabi o alacağı kira bedelleriyle, kısa zamanda bu gemiler de kendi kendini zaten finanse etmiş olacak." dedi.

"Hal Yasası ile bunu yasal bir zemine de oturtacağız"

Erdoğan, "Üretici-tüketiciyi birbirine yaklaştırmak için neler yapılabilir? Bu noktada belediyeler devreye girebilir mi? Kooperatifleşmeye nasıl bakıyorsunuz?"sorusu üzerine, belediyelerin bu konularda devreye girebileceğini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Aldığını en uygun fiyatla tüketiciye nasıl ulaştıracak, bu işi belediyelerin kontrolleriyle yapmak mümkündür. Bu şekilde yapılması halinde bunu tüketiciye adil bir kar payıyla kimler vasıtasıyla ulaştırırız? İki yolu var. Bir, pazarcılar. Pazarlar da bu işin kontrolünü kimler yaptı? Belediye zabıtaları yapmıştır. Fiyat kontrolleri yapılmıştır. Eskiden ürünün üzerine etiket konmazdı. Zabıtalarla biz bunun kontrolünü getirdik. Bunların denetimi yapıldığı zaman pazarcı da bu işte çok daha dikkatli, hassas olmaya başladı. Bu Hal Yasası ile beraber inşallah bunu yasal bir zemine de oturtacağız."

Zaman zaman kooperatifleşmede bazı sıkıntılar yaşandığını, kooperatifler noktasında ise bir sıkıntı bulunmadığını belirten Erdoğan, şu andaki kooperatif yapısıyla bu işin iyi bir noktaya götürülebileceğini söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Neyle götürülebilir? Çünkü üretim noktasında kooperatif diyelim ki... Şu anda bizim Toprak Mahsulleri Ofisimiz bütün bunlarla beraber dayanışma içinde çalıştıkları sürece inanıyorum ki... Bizim devlet olarak kendilerine verdiğimiz destekler var. Gerçi bugün bay Kemal gene saçmalamış, yalan yanlış şeyler söylüyor. Çiftçiye mazotta nasıl destek verdiğimizden haberi bile yok. Kimler eline tutturuyorsa bilmiyorum, kılavuzu karga çünkü bunun. Sıkıntısı orada. Bugün 2 bin civarında çiftçi Külliye'deydi. Her türlü destek kendilerine veriliyor. Ayni ve nakdi olarak bu tür destekler veriliyor. Bu destekleri alan çiftçi şikayetçi olur mu? 16, 17 yıldır her zaman çiftçimizin yanında olduk. Bugün çiftçilerimizden neredeyse traktörü olmayan kalmadı. Sorun bunu bilmez, bu kadar zavallı bir adam. Geçenlerde bir yalan daha söyledi. 'Toprağı elinden alındı' dedi. Bu toplululaştırma denilen olayı da bilmiyor bu zavallı."

Arazilerin parçalanması sebebiyle verimliliği ve bereketinin kaybolduğunu vurgulayan Erdoğan, "Miras olayında bütün varisler arasında bunları birleştirerek o toprakta verimliliği artırmanın hesabı içerisine girdik. CHP zihniyeti gelsin, devletin fakir fukaraya yaptığı yardımlar inanın kesilir. Bunları yapmazlar bunlar. Ama biz yaptık. Kesilmekle kalmaz bunlar, faiziyle de bunu geri almaya çalışırlar. Bunlarda insaf yok. Şimdi kalkmış faiz noktasında da bağımsız şeylerden bahsediyor. CHP zihniyeti, bir kuru ekmeğe bu ülkeyi muhtaç etmiştir. Babamın nüfus kağıdında damgayla yağ aldıkları günleri, mazot aldıkları günleri... Kendi nüfus kağıdında bunların mühürleri vardı. Daha sonra Anadolu'da birçok çiftçinin bana verdiği kartlar vardı. Hep buralarda bu kartlarla... Maalesef CHP zihniyeti İnönü döneminden tutun da bir daha zaten iktidar göremedi, bundan sonra da göremeyecekler inşallah. Çünkü bunların tam bağımsız Türkiye ideali diye bir şeyleri yok, buna düşmanlar. Ama biz de bunlara bu fırsatı vermeyeceğiz, halkımızın hizmetkarı olarak bu yola devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)

Kaynak: AA