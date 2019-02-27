Cumhurbaşkanı Erdoğan Canlı Yayında Soruları Yanıtladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bütün vatandaşlarımın sandığa gitmelerini çok çok önemsiyorum, istikrar için, güven için, özellikle bağımsızlığımızın güçlendirilmesi için." dedi.

Erdoğan, NTV-Star TV ortak canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

"Yoğun temponuzda ailenize ve torunlarınıza nasıl vakit ayırabiliyorsunuz, neler yapıyorsunuz?" sorusuna Erdoğan, "Biz zaman zaman İstanbul'a gidişi çekemiyoruz, bazen 'bir an önce gidelim' diyoruz. Gittiğimizde sağ olsun hepsi de hemen evde toplanıyorlar." cevabını verdi.

Erdoğan, ailesiyle İstanbul'da bir araya geldiklerinde hoş saatler geçirdiklerini anlatarak, "Bunların hepsi de en ufağından en büyüğüne kadar ayrı bir cilveye sahip. Torunun tadı başka. Mesela bu sabah, torunlardan en ufağı Aybüke, ne cilveler yapıyor, hele hele uykudan da yeni kalkmış o haliyle. Onun o hali sizin zaten bütün yorgunluğunuzu aldığı gibi size enerji veriyor. Bakıyorsun bir üstü gene öyle, onun bir küçüğü daha var, o henüz bu şeylere tam başlamadı ama Aybüke şimdi bakıyorsun artık hafif hafif yeni de konuşmaya başladığı için çok tatlı. Küçüğü herhalde 5-6 ay sonra aynı konuma gelecek. Bunlar enerji kaynağı." ifadelerini kullandı.

Siyasetten arta kalan vaktinde ne yaptığının sorulması üzerine Erdoğan, şunları söyledi:

"Siyasetçinin boş vakti olur mu? Bizim şu anda bütün vaktimiz millet. Boş vaktimiz bize diyorum ya 'çocuklar bekler'. Vardığımız an onlarla bir hemhal oluruz. Onlar 'dede, anneanne' derler. Onlarla oynama, oyalanma... O zaten bizim için ayrı bir kaynak oluyor. Bizim zaten onlarla buluşmamız, oynaşmamız, onlar bizim için milete ve vatana hizmet yolunda ayrı bir enerji kaynağı oluyor."

"Bazı dizileri fırsat buldukça izleme durumumuz oluyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, takip ettiği dizinin ya da son okuduğu kitabın ismiyle ilgili soruya ise şu cevabı verdi:

"Dizileri filan zaten benim adıma izleyenler oluyor. Çok istisna bazı dizileri fırsat buldukça izleme durumumuz oluyor. Bazen arkadaşlarım 'şu dizi önemli' deyip, onu bana daha sonradan ayrıca izletiyorlar, kısmen ama inanın benim bütün şu anda şeyim, millete hizmet yolunda akşam geç saatlere kadar oturur, zaman zaman arkadaşlarımızla değerlendirmeleri yaparız. Hazırlıklar önüme gelir, okur onlar üzerinde çalışmamı yaparım ve ertesi güne de öylece hazırlanırım. Yaptığım iş bu."

"Bu tempoda uyku süreniz nasıl? Kaç saat uyuyorsunuz?" sorusuna Erdoğan, ortalama 6-7 saat karşılığını verdi.

Bu kadar uyku ile nasıl ayakta kalabildiği sorulan Erdoğan, "Ayaktayım şu anda bak görüyorsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yılki turizm beklentisiyle ilgili soruya, "Bu yıl daha hareketli olacak. Kültür ve Turizm Bakanım, Doğu Ekspresi ile doğuya doğru yolculukta, yanında bol miktarda gazeteciler de var. Hedefimiz 50 milyonu yakalamak. 50 milyon turisti bizim yakalamamız demek bir kırılma noktasıdır. Bununla beraber turist sayısının artmasından öte bizim yeni bir beklentimiz daha var. Nedir o? Paralı turistin ülkemize gelmesi ve onunla beraber getirisinin de artması. Biz şimdi buna doğru gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Golf turizmine ciddi manada altyapı yatırımı yapıldı"

"40 artı 6 milyonla bu yılı kapadık, yani 40 milyon yabancı turist, 6 da yerli olup dışarıda olan turist." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama bu sene bunu 50 artı ile yapacağız inşallah, gidiş oraya. Göbeklitepe, hakikaten bizim sükse yapan destinasyonlarımızdan birisi çok çok önem arz ediyor. Tabii biz şimdi tarihi, bütün eserlerimizi sürekli olarak meydana çıkarmanın gayreti içerisindeyiz. Bu konuda da başarılı çalışmalarımız var, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın, vakıfların bu noktada çok ciddi çalışmaları var. Bu çalışmalarla beraber cazibe artıyor.

Bir de tabii artık biz sadece 'deniz, kum, güneş turizmi' olarak değil, biz bunları çeşitlendirdik. Yani bunda artık kış, sağlık, eğitim turizmi var. Bütün bunlarla beraber özellikle de Türkiye'nin çok değişik yerlerindeki mesela golf turizmine ciddi manada altyapı yatırımı yapıldı. Golf turizmi de malum hakikaten imkanı ve paralı olanları daha çok çekiyor, böyle bir durum var."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası spor kulüplerinin hazırlıklarını, devre arasında Türkiye'de yapar duruma geldiklerine değinerek, "Bunlar da çok çok önemli. Mesela şimdi Antalya filan bu noktada devre arası yabancı kulüpler hazırlıklarını orada yaptı." ifadesini kullandı.

Dağcılık sporunun da geliştiğine işaret eden Erdoğan, "Her geçen yıl inşallah turizmde dünya nereleri yakaladıysa biz de oraları yakalıyoruz, yakalamaya devam edeceğiz. Hiçbir zaman onlardan geri kalmayacağız. Onları yakalayacağız ve geçeceğiz. Türkiye'nin bu güzelliklerine dört mevsim de ulaşmak mümkün. Tarih, kültür... Ne ararsan ülkemde var. Bunların birçoğu bu noktada fakir. Bunların yeter ki önce biz kıymetini bilelim ve dünyaya da tanıtalım." şeklinde konuştu.

"Demokrasi yerelde başlar, genelde değil"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının son bölümünde 31 Mart'taki seçimlere değindi.

"Benim bütün derdim şu; milletime sesleniyorum diyorum ki 31 Mart, yerelde sizler için bir fırsattır." ifadesini kullanan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Demokrasi yerelde başlar, genelde değil. Dolayısıyla bütün vatandaşlarımın sandığa gitmelerini çok çok önemsiyorum, istikrar için, güven için, özellikle bağımsızlığımızın güçlendirilmesi için. Bu konuda vatandaşlarımızın muhakkak sandığa gitmesi lazım. 'FETÖ' denilen bu lanete, PKK'ya karşı hep birlikte el ele verip, sandıklarda demokratik irademizi, milli iradeyle bütünleştirerek ortaya koymamız lazım, ihmal etmeyelim. Unutmayalım ki 'demokrasi yerelde başlıyor, öyleyse bu yereldeki inisiyatifimizi muhakkak kullanalım' diyorum. Bağnaz bir particilikten öte hizmete oyumuzu verirsek, gönül belediyeciliğine oyumuzu verirsek kazanan fert fert millet olur, fert fert bu ülkede şahıslar olarak biz oluruz."

(Bitti)

Kaynak: AA