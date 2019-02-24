Cumhurbaşkanı Erdoğan, Canlı Yayında Soruları Yanıtladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tayyip Erdoğan niçin Sisi ile görüşmüyor?' diyenlere cevap veriyorum, aracı olanlar oluyor. Ben böyle bir kişiyle asla görüşmem. Her şeyden önce onun bir defa genel afla içerideki bütün insanları serbest bırakması lazım. Serbest bırakmadığı sürece de biz kalkıp Sisi ile görüşemeyiz. Görüşenlerin de şunu bilmesi lazım ki onlar da tarihte farklı bir şekilde değerlendirilecektir. Mısır halkı bizim canımız, ciğerimizdir ama kendisi asla." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN Türk-Kanal D ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Mısır'da yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, "Bizim Mısır ile münasebetlerimiz acaba niye kesildi? veya üst düzeyde liderler olarak biz niçin görüşmüyoruz? Buraya bir bakmak lazım." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, net konuşmayı sevdiğini belirterek, dünyada darbecilere karşı olduğunu söyleyenlerin Mursi'yi darbe ile indiren Sisi'ye karşı bir tavır koymadığını tam aksine Sisi'yi kırmızı halılarla karşıladıklarını kaydetti.

Bu ülkelerin aynı şekilde 15 Temmuz darbe girişiminin de arkasında olduğunu dile getiren Erdoğan, "15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaydı bu ülkeler. Mursi yüzde 52 oyla, halkının oyuyla gelmişti, indirdiler, ondan sonra faturayı farklı bir şekilde kestiler. Şu anda Mursi, arkadaşlarıyla hala cezaevinde. Yıllardır Sisi'nin darbeci olduğunu ben hep söyledim, gizlemedim. Batılı ülkeler maalesef darbecileri desteklemekte hala kararlılıkla yollarına devam ediyor. O mütereddit gözükmeleri falan uydurmaca." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açık, net ortada olan bir şey olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu bir defa insanlık suçudur. Sayısal olarak baktığımızda, Sisi göreve geldiğinden bu yana benim de aklımda kalan, yani 42 kişiyi idam ettiler ve en son bu 9 genci idam ettiler. Şimdi bu bir defa yenilir, yutulur bir lokma değil. Bakın Uluslararası Af Örgütü müracaat etti bunun durdurulması için. Netice aldı mı? Alamadı. Bizde, cezaevinde olduğu zaman kıyamet koparıyorlar. Halbuki bizde idam yok. Niye bu kıyameti koparıyorsunuz? Ama 9 tane genç ya. İşte geçen sabah idam edildi. Nerede Batı? Batı'nın sesini duyuyor musunuz? Herhangi bir bu noktada ne yaptı, ne etti diye bir şey var mı? Yok. Hele hele bir gencin ifadesi ki bu çok çok dokunaklıydı. Ne diyor? Bunu hakime söylüyor. 'Eğer bana verilen elektrik sana verilseydi Enver Sedatları sen çoktan idam ederdin.' diyor. Ne kadar elektrik verildiğini söylüyor, bakın bu çok enteresan. 'Mısır'ı 20 yıl aydınlatırdı bana verilen elektrik.' diyor. Şimdi şu gencin halini düşünün ve bu genç bu şekilde idam ediliyor. Bu ne biçim işkencedir? Ondan sonra 'yok sen söyledin, böyle konuştun.' Tabii konuşur ya. Böyle bir işkence yapılan bir insan ondan ne istersen her şeyi konuşur. '20 yıl Mısır'ı aydınlatır.' diyor. Sana bu verilmiş olsa sen de diyor nice Enver Sedatları aynı şekilde götürürdün diyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi'yi eleştirerek, "Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak şu anda Sisi'nin yapmış olduğu eylemi, o şimdi diyecek 'yargı verdi kararı.' Tamam da orada yargı, seçim falan bunların hepsi hikaye. Orada tamamen otoriter, totaliter bir yapı var. Kimi istersen onu oraya getiriyorsun, istediğin anda da onları alıyorsun. 'Tayyip Erdoğan niçin Sisi ile görüşmüyor?' diyenlere cevap veriyorum. Aracı olanlar oluyor, geliyor zaman zaman. Ben böyle bir kişiyle asla görüşmem. Her şeyden önce onun bir defa genel afla içerideki bütün insanları serbest bırakması lazım. Serbest bırakmadığı sürece de biz kalkıp Sisi ile görüşemeyiz. Görüşenlerin de şunu bilmesi lazım ki onlar da tarihte farklı bir şekilde değerlendirilecektir. Mısır halkı bizim canımız, ciğerimizdir ama kendisi asla." ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanlığı seçimi

Meclis Başkanlık seçiminde Mustafa Şentop'un isminin önerilmesine ilişkin değerlendirmesi sorulan Erdoğan, "Tabii herhangi bir işi yarışa sokmamızın gereği yok dedik. Milletvekili arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğuyla bir görüşme grup başkanımız yaptılar. Bu şeyden sonra ortaya böyle bir durum çıktı. Biz yani adeta tek isimle seçime girelim dedik. Sayın Şentop'un aday olmasını kendisinden rica ettik. O da adaylığa müraacatını yaptı. Bazı gazeteler yüzde şu kadar, yüzde bu kadar falan böyle bir şey söz konusu değil. Burada zaten şu anda Başkanvekili olarak Meclis'te görev yapan, aynı zamanda Anayasa hukukçusu durumunda olan Mustafa Şentop arkadaşımızı bu işe en uygun, layık olan arkadaşımızdır dedik. İnşallah yarın adayımız olarak çıkacak." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de bu konuda desteklerini açıkladığını vurgulayan Erdoğan, "Sayın Şentop diğer partileri de ziyaret edeceğini bana söyledi. 'İsabetli olur' dedim. Onları da ziyaret etmek suretiyle şöyle samimi bir havada Meclis süratle kararını verirse yarın saat 17.00'de falan zannediyorum oylama da bitmiş olur diye düşünüyorum. Bu arada tabii biz de kendi içimizde oluşacak yeni yapıda hem başkanvekilimizi bu arada onu planladık. Tabii başkanvekili ile ilgili adımı da attıktan sonra iş iyice... Biliyorsunuz boşluk devlet yönetiminde kabul edilmez. Anında bütün adımları atmak lazım." ifadelerini kullandı.

Birinci Yaşlılık Şurası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaşlılık Şurası'nda çektirmiş oldukları bir fotoğrafın gösterilmesi üzerine, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un Birinci Yaşlılık Şurasını iyi organize ettiğini ve hazırladığını söyledi.

Şuranın, 2 bin 300 kişilik kongre merkezinde gerçekleştirildiğini hatırlatan Erdoğan, şunları anlattı:

"Duygusal anlar yaşadık. Şu anda ekranda gördüğünüz yaklaşık 104 yaşında bir annemiz, teyzemiz. Maşallah hafızası falan yerinde. Yine 100 yaşı aşkın bir Kıymet hocamız var. Çanakkale şehitlerine şiirinden belli pasajları okudu. Ben hakikaten hayret ettim. Baktım ki dinamik bir ruh var. Çanakkale şehitlerinin o dinamizmini kendinde yakalamış ve o ruh içerisinde şiiri okuyor el, kol hareketleri ile. Büyük ihtimalle Edebiyat hocasıydı öğretmenlik yıllarında. Ben de çok çok duygulandım o gün. Şanlıurfa'dan gelen bir annemiz vardı. Bunların hepsi 100 yaşı aşkın. 'Bak Şanlıurfa'ya geldiğinde Karaköprü'ye geleceksin. Ben sana bir içli köfte yapacağım' diyor. Hala dinamik maşallah. Böyle bir tabloyu yaşadık. Çanakkale şehitlerini de o hocamız okudu. 'Seninle bir düet yapardık' dedim ben. Gayet güzel bir birinci Yaşlılık Şurası'nı gerçekleştirdik."

Sıfır Atık Projesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği Sıfır Atık Projesi ile ilgili sorulan soruya da "Eşim de tabii gerçekten unutulmuş, ihmal edilmiş bir konuyu gündeme getirmek suretiyle Türkiye'de bir hassasiyeti ortaya koydu. Sıfır Atık Projesi şimdi devletin kurumlarından, özel sektör kurumlarına doğru da yaygınlaşmaya başladı." diye konuştu.

Yerel yönetimlerin şu anda bu projeyi yapmaya başladıklarını kaydeden Erdoğan, Sıfır Atık Projesi ile gerek organik, gerek inorganik bütün atıkların toplanıp değerlendirilmesinin, ülke ekonomisine de büyük kazanım olduğunu söyledi.

Erdoğan, bu yapıldığı zaman birçok ormanda ağaçların kurtarıldığını, organikte kompost gübrenin değerlendirilmesi konusunda ise özellikle park ve bahçelerde doğal gübre kullanılmasına imkan sağlandığını anlattı.

Bu proje ile birçok yerde elektrik enerjisinin de sağlanabildiğini ifade eden Erdoğan, "Kemerburgaz'da ilk adımını atmıştık zamanında. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin de böyle bir yeri var. Tabii özel sektöre yap-işlet-devretle vermişti. Yani yaygınlaşıyor. Onun için ben de eşimin başlattığı bu süreci, vesile olduğu için kendisine teşekkür ediyorum. Çünkü önemli bir adımdı. Takipçisi de. Bu konularda baya hassasiyeti var. İnşallah bundan sonra da bunu kovalayacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sözlerini, "31 Mart, inşallah milletimiz, ülkemiz için hoşgörü içerisinde, dayanışma içerisinde memleketimizin, milletimizin faydasına olacak şekilde sonuçlansın diyoruz." şeklinde tamamladı.

(Bitti)

Kaynak: AA