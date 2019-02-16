Cumhurbaşkanı Erdoğan, Canlı Yayında Soruları Yanıtladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP'nin adaylarına bakın. Kantara çıkmaz. Yani Ankara'daki ne İstanbul'daki. Benim aday arkadaşlarımla bunlar kantara çıkamazlar. Yani halkımın benim, bunları çok iyi tartması lazım. En büyük terazi halkımın elinde. Onlar en ideal ölçüdür. Ama ne olur. Ankara'yı da İstanbul'u da kime teslim edeceğini de çok iyi bilmesi lazım." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATV ve A Haber ortak yayınında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

AK Parti iktidarı olarak Türkiye'de altyapıya çok yatırım yaptıklarını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şu anda öyle statlarımız var ki Avrupa'da bunlar yok. Bütün spor salonlarına varıncaya kadar, yüzme havuzlarına varıncaya kadar hepsinde. Bunları yaptık, yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Ama istiyoruz ki, bütün bunları yaparken aynı şekilde, bir de bunun içeriği önemli. Ankara'da şu an itibarıyla gerek Osmanlı'nın kendi stadı vardı. Eryaman'ı bitirdik, devreye girdi. Ama hepsinde öte 19 Mayıs ki, çok muhteşem bir stadyum yapılıyor. Yanılmıyorsam biz önce bu Avrupa şampiyonasını alırız havasıyla onu 52 bin kişilik düşünmüştük. Fakat şimdi böyle olmayınca biz bunu aşağı çekelim dedik. 42 bin gibi bir şeyi Ankara'da düşünelim dedik. Şu anda arkadaşlarımız onun üzerinde de çalışıyorlar. Gençlik Spor Bakanlığımız vesaire. Hemen adım atacağız ve ihalesini yapıp stadyumun inşaatını da inşallah en kısa zamanda ihaleyi alacak firmayla başlatacağız. Çünkü Ankara için bu önem arz ediyor."

İstanbul'un artık bu noktada doyma aşamasına geldiğini dile getiren Erdoğan, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın gayet güzel birer stadyumu olduğunu, Başakşehir'in de 17 bin kişilik UEFA standartlarına uygun bir stadyumu bulunduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bunlarla beraber çok farklı bir yere doğru gidiyoruz. Trabzonspor'un bambaşka güzel bir stadyumu var. Bunun yanında Samsunspor Süper Lig'de değil ama stadyum muhteşem. Öbür tarafta Gaziantep'in, Malatya'nın hepsinin güzel birer stadyumları var. Eskişehir'in öyle. Erzurum'un bu üniversiteler arası oyunlarda yaptığımız bir stadyumu var. Mersin'e Akdeniz Olimpiyatlarında çok kısa zamanda yaptık güzel bir stadyumu var. Antalya'nın 32 bin kişilik muhteşem bir stadyumu var. Yani Konya'nın milli maçımızı da yaptığımız o muhteşem bir stadyuma sahip. Kayseri hakeza öyle. Bütün bunlarda beraber Türkiye'de biz büyükşehirler başta olmak üzere hiçbir yerde dokunmadık yer bırakmayalım istedik. Tüm bu adımları attık ve atmaya da devam edeceğiz."

İzmir'in Akdeniz oyunlarından kalma devasa büyük bir stadyumu olduğunu ifade eden Erdoğan, "Belki bir elden geçirilirse çok daha iyi olacak ama hazır büyükçe bir stadyum. Böylece yani Türkiye'nin bir defa futbol noktasında böyle bir sıkıntı şehirlerimizde yok. Muhteşem kapalı spor salonlarımız var. Bütün bunlarla beraber yüzme havuzlarında yine illerimiz baya iyi. Daha da yüzmeye bizim yatırım yapmamız faydalı olacaktır diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"Spora yatırım, geleceğimize yatırımdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim sevgili halkıma, milletime şunu ifade ediyorum. Spora yatırım, geleceğimize yatırımdır. Fakat önümüzde 40-45 gün gibi bir süre var. Yani halkım bu oyunu kullanırken hakikaten yerel yönetimde bir defa bu 94 ruhunu bir kenarda bırakmamalı diye düşünüyorum. Bütün bunların yanında biz 94'ten bu yana ispatı vücud etmiş bir belediyecilikte siyasi hareketiz. Biz cek, cak'la konuşmuyoruz. Yaptıklarımızla konuşuyoruz. İşte CHP'nin elinde bir İzmir vardı. İzmir, Körfez affedersiniz pislikten, kokudan geçilmiyor o halde. İzmir, susuzdu ve o susuz İzmir'e suyu biz getirdik. Neyle? Devlet Su İşleri oraya suyu getirmiştir. Raylı sistemde yüzde 50, yüzde 50 olarak yine orada onu biz yaptık. Şimdi İstanbul'da raylı sistemle nereyi birleştiriyoruz. İzmir'e kadar yine bununla gideceğiz. Giderken de Bursa vesaire bunları da içerisine katıyoruz. Buradan 3 saat gibi bir sürede İzmir'e ulaşma imkanı yakalayacağız.

Geçen Manisa'daydım. Baktım orada bir Sabuncu Bey tüneli yapıldı ki, işi 10-15 dakikaya düşürdü böyle bir durum söz konusu. Orada da yine sağ olsun o zaman Ulaştırma Bakanı idi. Binali Beyin çok emekleri var. Şimdi o Binali bey İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Yani biz tecrübeye öyle sıradan bakmıyoruz. Onunla beraber 'İstanbul gibi bir şehri ben kime emanet edeceğim' dediği zaman ben eğer bir şeye inanıyorsam, bir şeyi seviyorsam bir defa hem inandığım kişiye, hem de başarabileceğine güvendiğim kişiye onu emanet etmem lazım. İstanbul' da kendini ispat etmiş olan bir kişiye bunu emanet ediyoruz. Binali bey. hem bakanlığıyla, hem Başbakanlığıyla bu işte zaten kendini ispat etmiş."

Aynı şeyin Ankara'da da olduğunu anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şimdi biz Ankara'yı kime emanet ettik. Mehmet Özhaseki'ye. Peki Mehmet bey nereden geldi? 5 dönem, bakın 5 yıl değil, Kayseri gibi bir şehri, şehir yapan bir belediye başkanı. Daha sonra milletvekili olduğu dönemde de kendisini Çevre ve Şehircilik Bakanı yaptım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı demek bir yerde o da belediyeciliğin daha büyük çapta uygulaması demektir. Şimdi bütün bu görevleri yapmış olan bir arkadaşımı da Ankara'ya getirdik. Çünkü Ankara başkentimiz. Buraya da böyle bir belediye başkan adayı yakışır dedik, onu getirdik. Peki CHP'nin adaylarına bakın. Kantara çıkmaz. Yani ne Ankara'daki, ne İstanbul'daki. Benim aday arkadaşlarımla bunlar kantara çıkamazlar. Yani halkım benim, bunları çok iyi tartması lazım. En büyük terazi halkımın elinde. Onlar en ideal ölçüdür. Ama ne olur. Ankara'yı da, İstanbul'u da kime teslim edeceğini de çok iyi bilmesi lazım."

"İzmir artık AK Parti belediyeciliğine hasret"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada İzmir'i unutamayacağını, İzmir'de de sıradan birisini değil, 2 dönem Denizli gibi bir büyükşehri yönetmiş olan, aynı zamanda ekonomi bakanlığı yapmış bir arkadaşını aday yaptıklarını anlattı.

Denizli ile İzmir'in zaten adeta yan yana olduğunu dile getiren Erdoğan, "İzmir'de de kendi özel yatırımları da olan bir arkadaşımız. Dolayısıyla İzmir'e de yabancı değil. İzmir'de de Nihat Bey'le beraber inşallah çok daha farklı bir şekilde İzmir'i inşallah uçuracağız. Çünkü İzmir artık AK Parti belediyeciliğine hasret. Bunu da başarmamız lazım diye düşünüyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bütün büyükşehirler noktasında iddialıyız. Hepsine de gerçekten kalifikasyonu çok yüksek arkadaşları belirledik ve onlarla beraber inşallah bu seçimlerden çıkmamız, oralardaki ehliyeti, liyakati ve hizmeti görme bakımından, hizmet belediyeciliği diyoruz ya, işte bu arkadaşlarımızla onu başaracağız. Milletime bu vesileyle en kalbi sevgilerimi, saygılarımı göndermek istiyorum. Tabii biz millete yüzümüzü dönüyoruz. Muhalefet ise bize sırtını dönüyor. Varsın dönsün ama biz kendimizi bu noktada gittiğim her yerlerde gayet iyi görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yarın da Edirne seyahati olduğunu hatırlatan Erdoğan, diğer illerde de bu çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Temennim odur ki 31 Mart akşamı, milletimizle beraber gülelim ve bütün hedefimiz özellikle memlekete, millete bir güven gelsin." diye konuştu.

(Bitti)

Kaynak: AA