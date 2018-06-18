Erdoğan, Bizzat Moderatörlüğünü Yaptığı Canlı Yayında Gençlerin Sorularını Yanıtlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Akşam ilginç bir canlı yayına katılacağım" demişti. Katıldığı yayında gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, programın moderatörlüğünü bizzat yapıyor.

Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii binasında gerçekleşen buluşmada gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"KAPILARDA DİLENİYORDUK NE OLUR BANA BİR HELİKOPTER VER"

Biz savunma sanayiinde yüzde 20'den 65'e çıktık. İHA'larımızı, SİHA'larımızı üretir hale geldik. Hedef çok daha ileri gidebilmek ve bu başarılarımıza yeni başarılar ilave etmek suretiyle savunma sanayiinde kendimize yetebilme dışında ihracatta çok ciddi girdiler sağlamak. Bizim milli ve yerli projemiz var. Biz böyle çıktık. Biz o milli, yerli projemizle şu anda savunma sanayiinde rekabet alanının içerisindeyiz. Örneğin biz şimdi ATAK helikopterlerini yapıyoruz. Nerelerden nereye geldik. Temennim odur ki sizlere şu anda üretim bandında olanları gezdirmek isterim. Burada 24 saat mesai var. Kapılarda dileniyorduk, ne olur bana bir tane helikopter ver. Nereden nereye geldik. Şimdi biz bunu aştık."

"2023'E KADAR 150 ÇOCUK KÜTÜPHANESİ KURACAĞIZ"

16 yılda biz hükümetimiz olarak 126 adet bilim ve sanat merkezi açtık. Şimdi bunun çok daha ilerisini Haliç'te açıyoruz. Haliç'teki tersaneyi buna dönüştüreceğiz. İstanbul Rami Kışlası'nı aynı şekilde kütüphaneye dönüştürüyoruz. 2023'e kadar 150 çocuk kütüphanesi kuracağız. Kodlama ve yazılım eğitimine ilkokuldan itibaren başlıyoruz.

"KEKİ BİR ŞEYLE KARIŞTIRIYOR"

Dünyadan haberi olmayınca keki bir şeyle karıştırıyor. Benim kızım Amerika'da tahsil yaparken, arıyorum soruyorum neredesin kızım, kütüphanedeyim diyor. Onlar için en isabetli çalışma yeri orası. Millet Kıraathaneleri bu işlevi görecek.

"ASGARİ 50 MİLYAR EURO KATKI SAĞLAYACAK"

Elektrikli otomobili konuşuyoruz. Bunun yanında akıllı sürücü yazılımlı, aynı zamanda yine elektrik şarjlı akülü olanları konuşuyoruz. Bunlarla beraber bu adımı atacağız. Bursa'da otomotiv test merkezi kuracağız. Asgari 50 milyar euro katkı sağlayacak. Bunun farkında değiller.

"MEGA ENDÜSTRİ BÖLGELERİ İNŞA EDEREK 100 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAĞIZ"

Mega endüstri bölgeleri inşa ederek 100 bin kişiye istihdam sağlama bizim hedefimiz. İzmir'e teknoloji üssü inşa edeceğiz. Orada 40 bin kişiye istihdam sağlayacak. 114 organize sanayi bölgesi kuruyoruz. 1595 meslek lisesi, 370 özel meslek lisesi kuracağız. Hiçbir üniversite mezununa veya gence, yüzde yüz iş garantisi vermezler, veremezler. İş garantisi ehliyet, liyakat işidir. Gerçekten başarılıysa, ehliyet liyakatliyse onu da kaparlar.

"EĞİTİM BÜTÇESİNİ 135 MİLYAR TÜRK LİRASINA ÇIKARDIK"

Eğitim bütçesini, 16 yılda 9.3 milyar Türk lirasından 135 milyar Türk lirasına çıkardık. Biz, milli eğitim bütçesini bir numaraya çıkardık. İkiye sağlığı koyduk. 586 bin öğretmen ataması yaptık. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını 24'den 16'ya indirdik. Kız öğrencilerin okullaşma oranını yüzde 45'ten yüzde 80'e çıkardık.

HAKKARİ'YE ÜNİVERSİTE

Ta Hakkari'den istediği üniversiteye girmek isteyen bir gencin bunu başarabilmesi mümkün müydü? Oradan fakir, garip İstanbul'a üniversiteye gidecek. Biz dedik ki o gelmesin, biz onun ayağına üniversiteyi götürelim.

"BİZE ÖĞRETİM ÜYESİ LAZIM"

Bize öğretim üyesi lazım. Ciddi çalışma lazım. Öğretim kalitesi ne kadar artarsa, öğrenci kalitesi o kadar artar.