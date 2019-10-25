Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında

25.10.2019 00:00

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eğer savunma sanayimiz yerli ve milli olmamış olsaydı, biz terörle mücadeleyi bu kadar başarılı yapamazdık. Aynı şeklide Suriye'deki operasyonu başarılı bir şekilde sürdüremezdik. Şu anda bizim özellikle insansız hava araçlarımız, silahlı insansız hava araçlarımızın yerli ve milli olması bizi rahatlattığı gibi zırhlı taşıyıcılarımız bunlar artık ülkemizde üretiliyor. Bunlar ciddi manada bizi rahatlatıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde TRT ortak canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"Suriyelilerin yüzde kaçı vatanına gitmek istiyor?" sorusuna Erdoğan, "Nihai bir oran yok, ama şimdi zaman zaman söylüyorum, Avrupa'nın eğer kapılarını açarsak çok ciddi oranda bir gidiş olur diye düşünüyorum. Fakat Türkiye'yi çok sevip de buradan ayrılmak istemeyenler de ciddi oranda var." yanıtını verdi.

Erdoğan, sunucunun "Avrupalılar çok tedirgin oluyor cümlenizden" hatırlatması üzerine şunları söyledi:

"Ne yapayım. Verdikleri sözü yerine getirmiyorlar. 2015, dediler ki 'Biz bu yıl 3 artı 3 milyar avro size destek vereceğiz. 3 milyar avro bizim bütçemize direkt girmiyor. Uluslararası STK'lar vasıtasıyla Kızılay'ımıza ve AFAD'ımıza geliyor. Nedir bu? Bütün oradaki mültecilere yapılan destekler. Sağlık hizmetleri, eğitim, yemek, yiyecek, ilaç vesaire. 3 milyar avro geldi. Bizim yaptığımız harcama 40 milyar doların üzerinde. Ama biz devam edeceğiz. Biz bu insanları sefil bir şekilde bırakamayız. 8 buçuk yıl oldu, dünya, bu Suriye trajedisine duyarsız kaldı. Bakalım şimdi bizim terörden temizleyeceğimiz bölgede imar çalışmalarını hala bekliyoruz, destek verecekler mi? 'Tamam biz destek veriyoruz' diyeni daha görmedim."

Bu konuyla ilgili İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Londra'da görüşme teklifini kendisine ilettiğini hatırlatan Erdoğan, "Boris bu teklifi yaptı, ama ben Boris'e 'Londra'da bu olmaz', Alman'a sorarsan Alman 'Berlin'de diyor. Dedim 'Yok, bunun olacağı tek yer var, ya İstanbul, ya Şanlıurfa, ya Gaziantep. Buralarda derseniz bunu yapalım. Yok bunlar da olmuyor derseniz, o zaman 3-4 Aralık'ta NATO Liderler Zirvesi var, NATO Liderler Zirvesi için Londra'ya geldiğimizde, o zaman Liderler Zirvesi'nin öncesinde veya sonrasında orada yapalım." diye konuştu.

Geçen sene Trump tarafından atılan tweet ile faizin yükseldiğinin, ancak son dönemlerde Türk ekonomisinin bu durumdan etkilenmediğine ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Özellikle şunu benim söylemem lazım. Bir şeye ben çok kararlı bir şekilde ilerliyorum. Benim saham birinci derecede ekonomidir. Ekonomide de faizin ne denli bir bela olduğuna inanırım. Şu anda benim örneğim, özellikle baktığım şey dünyada gelişmiş ülkelere baktığımızda, buralarda faiz oranları nedir? Amerika'ya bakıyorsunuz, Amerika'da faiz oranı ney? 1 buçuk, 2 civarında. Japonya'ya bakıyorsunuz eksi. Avrupa'ya bakıyorsunuz 1, 1 buçuk, 2 buralarda dolaşıyor. Peki bize ne oluyor da biz 40 puanlara kadar çıkıyoruz? Biz göreve geldiğimizde, politika faizi yüzde 63 idi. Biz 63'ten nereye indik? 4,6 aklımda kaldığı kadarıyla veya 4,2'ye kadar indik. Enflasyon 30 idi. Enflasyonu da 7,2'ye indirdik, o zaman başbakanım. Sonra ne oldu? Malum Taksim hadiseleri. Bu Taksim hadiseleriyle Soroslar devreye girdiler, bunların devreye girişiyle bir anda faiz çift haneliye çıktı, enflasyon aynı şekilde çift haneliye çıktı. 'Biz faizi düşürelim derken' maalesef kendi ülkemde birileri de faizi artıralım dediler. Hala da bunu diyenler var, yok değil. ve ben şu anda o inançtayım, bakın bundan önceki 'Merkez Bankası bağımsızdır' diyorlar ya, tamam ama 'Merkez Bankası bağımsızdır' derken, benim milletime bu işin hesabını Merkez Bankası mı ödeyecek? Seçim zamanı sandığa Merkez Bankasının başkanı mı gidiyor? Biz gidiyoruz, hesabı biz veriyoruz. Hesabı biz verdiğimize göre kalkıp ona göre de bizim bu işin planlamasını her şeyini yapmamız lazım. Adımlarımızı da buna göre atmamız lazım. Burada bir şeyi yakalamamız lazım, amaç mı olacak, araç mı olacak? Araç olma noktasında bağımsızlığını savunurum. Ama amaç olma noktasında asla. Burada birileri bunun amaç bağımsızlığını savunuyor. Kusura bakmayın, bu yeni yönetim sisteminde biz bunu getirdik. Nedir? Merkez Bankası Başkanını, Başkan, icabında görevden alabilir, değiştirebilir. Bu adımı attık. Attıktan sonra hamdolsun neredeyse tek haneliye yaklaşıyoruz."

"Otomotiv sektöründe artışlar başladı"

Enflasyonla ve Türkiye'ye yapılan yatırımlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tek haneliye geçtiğimiz anda çok da seri olarak enflasyonda da ciddi manada düşüşü hep beraber göreceğiz. Bu bir şeyi getirecek, Türkiye'de yatırımlar sıçrama yapacak. Şu anda neden olmuyor? Bu kadar yüksek faizle, tabi şimdi ciddi manada düştü, yüksek faizle yatırım olur mu? Bir defa girişimci öz güvenini kaybetti. Girişimci bu kadar öz güvenini kaybettikten sonra, parayı bu kadar pahalıya satan, alan insan yatırım yapabilir mi? Maliyet analizi diye bir şey var. Maliyet analizlerini yapan bir girişimci 'Ben parayı bu kadar pahalıya satın aldıktan sonra bu yatırımı nasıl yapayım?' der. Yapamaz. Bakın şimdi ne olmaya başladı, otomotiv sektöründe tekrar artışlar başladı, konut satışlarında tabi faizler düşünce, konut satışları artmaya başladı, daha artacak, ben buna inanıyorum. Bu tabi hareketlenmeyi getirirken sadece bir konut olayında, konutun tesir ettiği alanlara baktığımızda 250 civarında sadece evlere çeyiz, mobilyaydı, perdesiydi, aksesuarıydı böyle bir yansıması var. Birçok sektör onunla birlikte hareketleniyor. Bunları görmek durumundayız. Bunları gördüğümüz andan itibaren çok şey değişecek ve güçlü bir Türkiye hikayesi İnşallah, artık geçmişte olduğu gibi yeniden başlamış olacak."

Savunma sanayisinde çok ciddi bir sıçrama olduğunu kaydeden Erdoğan, "Eğer savunma sanayimiz yerli ve milli olmamış olsaydı, biz terörle mücadeleyi bu kadar başarılı yapamazdık. Aynı şeklide Suriye'deki operasyonu başarılı bir şekilde sürdüremezdik. Şu anda bizim özellikle insansız hava araçlarımız, Silahlı insansız hava araçlarımızın yerli ve milli olması bizi rahatlattığı gibi zırhlı taşıyıcılarımız bunlar artık ülkemizde üretiliyor. Bunlar ciddi manada bizi rahatlatıyor. Akıllı bombalarımız, ben Amerika'dan akıllı bomba alamadım Obama döneminde. 'Vereceğim' dedi, vermedi. Patriot'ta da aynı sıkıntıyı yaşadık. Maalesef, yine Sayın Obama döneminde alamadık." dedi.

Sunucunun "Trump satmak istiyor galiba" hatırlatması üzerine, Erdoğan, "Ama iş işten geçtikten sonra. Ben sayın Trump'tan da istedim. Ama maalesef o da 'Kongre müsaade etmedi' dediler. Oradan da alamadık. Şimdi biz ne yaptık, olmayınca başımızın çaresine baktık ve S-400'leri aldık. Buna rağmen biz diyoruz ki, 'Siz de bize verebiliyorsanız şimdi verin, biz Patriot da alalım." yanıtını verdi.

Türkiye'nin Patriot'lara açık olduğunu da vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak, bu arada başka gelişmeler oldu. 'Biz F-35'lerinizi vermeyeceğiz.' Tamam da Allah aşkına şimdi bu iş mi? Ben size kalkmışım Türkiye Cumhuriyeti olarak 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yapmışım ve F-35'in biz müşterisi değiliz. F-35'in aynı zamanda ortağıyız. Bunun bazı parçalarını, gövdeyi, belli bir kısmını biz üretiyoruz. Bunu üreten bir ülkeye sen diyorsun ki 'Hayır ben sana vermeyeceğim' diyorsun. Parayı da alacaksın, vermeyeceksin. Bu, toplumda nasıl izah edilir? NATO'da beraberiz, üretiminde beraberiz, 'Vermeyeceğim'. Ben bunu kendime izah edemiyorum. Burada maalesef sıkıntılarımız var, onun için biz başımızın çaresine bakacağız. Bunları da biz kendimiz üreteceğiz. Şu anda tabi üretim çalışmaları devam eden savaş uçaklarımız var. Bunları da geliştireceğiz. Nasıl ki insansız hava araçlarında bunu başardıysak inşallah orada da başaracağız."

(Sürecek)

Kaynak: AA