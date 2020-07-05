Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı bağlantıyla Niksar Akıncı HES'in açılış törenine katıldı
Hidroelektrik Üretim Tesislerinin Toplu Açılış Töreni Tokat'taki Niksar Akıncı HES'in açılış töreni Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından İşletmeye alınan "Hidroelektrik...
05.07.2020 17:16 | Son Güncelleme: 05.07.2020 17:25
Hidroelektrik Üretim Tesislerinin Toplu Açılış Töreni
Tokat'taki Niksar Akıncı HES'in açılış töreni
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından İşletmeye alınan "Hidroelektrik Üretim Tesislerinin Toplu Açılış Töreni"ne video konferansla katıldı. (6)
Kaynak: AA