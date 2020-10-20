Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Canımız pahasına sahip çıktığımız bu coğrafyadan bizi tasfiye etme hayallerinden vazgeçmeyenlere daha çok kabuslar...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Canımız pahasına sahip çıktığımız bu coğrafyadan bizi tasfiye etme hayallerinden vazgeçmeyenlere daha çok kabuslar...

20.10.2020 19:49 | Son Güncelleme: 20.10.2020 19:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan : "Gerektiğinde canımız pahasına sahip çıktığımız bu coğrafyadan bizi tasfiye etme hayallerinden vazgeçmeyenlere daha çok kabuslar yaşatacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin, yaşadığı kimi sıkıntılara rağmen krizlerden olumlu yönde ayrıştığını, izan ve vicdan sahibi herkes kabul ediyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Canımız pahasına sahip çıktığımız bu coğrafyadan bizi tasfiye etme hayallerinden vazgeçmeyenlere daha çok kabuslar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Canımız pahasına sahip çıktığımız bu coğrafyadan bizi tasfiye etme hayallerinden vazgeçmeyenlere daha çok kabuslar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Canımız pahasına sahip çıktığımız bu coğrafyadan bizi tasfiye etme hayallerinden vazgeçmeyenlere daha çok kabuslar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Canımız pahasına sahip çıktığımız bu coğrafyadan bizi tasfiye etme hayallerinden vazgeçmeyenlere daha çok kabuslar...

Kaynak: Anadolu Ajansı

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