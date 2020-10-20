Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Canımız pahasına sahip çıktığımız bu coğrafyadan bizi tasfiye etme hayallerinden vazgeçmeyenlere daha çok kabuslar...
20.10.2020 19:49 | Son Güncelleme: 20.10.2020 19:55
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. (1)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan : "Gerektiğinde canımız pahasına sahip çıktığımız bu coğrafyadan bizi tasfiye etme hayallerinden vazgeçmeyenlere daha çok kabuslar yaşatacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin, yaşadığı kimi sıkıntılara rağmen krizlerden olumlu yönde ayrıştığını, izan ve vicdan sahibi herkes kabul ediyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı