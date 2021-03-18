Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çanakkale'de bir hilal uğruna çok güneşlerimizi kaybettik ama karşılığında istiklalimizi ve istikbalimizi kurtardık."
18.03.2021 13:43 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çanakkale'de bir hilal uğruna çok güneşlerimizi kaybettik ama karşılığında istiklalimizi ve istikbalimizi kurtardık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çanakkale'de bir hilal uğruna çok güneşlerimizi kaybettik ama karşılığında istiklalimizi ve istikbalimizi kurtardık."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü