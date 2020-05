Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale Boğazı'na köprü inşaatı asırların hayalidir CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 Mart 2017 tarihinde temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları, 318 metre yüksekliğe ulaştı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 Mart 2017 tarihinde temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları, 318 metre yüksekliğe ulaştı. Lapseki yakasındaki köprü ayağına 32'nci, yani son bloğun montajı da Erdoğan'ın telekonferans ile katıldığı törenle yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Bilindiği gibi bu köprü Marmara Denizi'ni her iki taraftan kuşatan büyük otoyol ağımızın en kritik geçiş noktasıdır. Esasen Çanakkale Boğazına köprü inşaatı asırların hayalidir. Ülkemizde pek çok hayal gibi bunu da gerçeğe dönüştürmek hamdolsun bize nasip oldu. Köprünün 2023 metrelik orta açıklığı, 2023 hedeflerimizin de ifadesidir" dedi.

Çanakkale Boğazı'nın 'gerdanlığı' olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında gerekli izolasyon sağlanarak, ara vermeden devam ediyor. Çanakkale Boğazı'nda, Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında yapımına devam edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, 18 Mart 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı. Hemen ardından Sütlüce'de kurulan şantiyede, kuru havuzda neredeyse her biri birer futbol sahası büyüklüğündeki 2 kule kesonu inşa edildi. Denizin dibine çakılan demir kazıkların üzerine geçen yıl mayıs ayında batırılan kule kesonları üzerine ilk bloklar, ağustos ayında konuldu ve kırmızı-beyaz renkleriyle Türk bayrağını simgeleyen köprü ayakları yükselmeye başladı. Aradan geçen 9 aylık sürede 318 metre yüksekliğindeki köprü ayakları tamamlandı. Dün Gelibolu yakasındaki köprü ayaklarına 32'nci blokların montajının yapılmasının ardından, bugün de Lapseki yakasında köprü ayağına son bloğun montajı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans ile katıldığı törenle gerçekleştirildi.

Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Naim Makas'ın katıldı. Törende ayrıca proje ortaklarını temsilen Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Yapı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu ve Yapı Merkezi Genel Müdürü Sami Özge Arıoğlu da hazır bulundu. Tören öncesinde Bakan Karaismailoğlu, Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkisindeki şantiyede yetkililerden brifing aldı. Ardından de tekneyle denize açılarak, tamamlanan köprü ayaklarını yakından inceledi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında tören, sınırlı sayıda katılımla ve sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirildi.BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: 2023 METRE ORTA AÇIKLIĞI İLE SINIFINDA DÜNYA LİDERİ OLACAK Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, törenin başlangıcında yaptığı konuşmada, "Bugün burada, tarihe tanıklık ediyoruz. Ülkemizin ve Dünya'nın en önemli projelerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik dünya birincisi kulelerinin çelik blok montajını yapıyoruz. Dördüncü kulemizin 128'inci son tablasını yerleştiriyoruz. 1915 Çanakkale Köprümüz, toplam 101 kilometrelik, Malkara- Çanakkale Otoyol hattının gözbebeği ve kilit noktasında yer almaktadır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ailesi olarak, bir hafta önce İstanbul Gayrettepe- Havalimanı Metro hattının tünel bitim töreninde yerin 72 metre altındaydık. Bugün de sizlerle birlikte 318 metre yükseklikte yeni bir başarıya imza atıyoruz. Bu proje, Türkiye'nin ulaşım altyapısında geleceğe atılmış en önemli adımlardan biridir. 1915 Çanakkale Köprüsü, iki yakayı buluşturacak bir köprü olmaktan öte, adeta tarihimize saygı duruşudur. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı 2023'e atıfta bulunan 1915 Çanakkale Köprüsü, yapımı tamamlandığında, 2 bin 23 metre orta açıklığı ile sınıfında dünya lideri olacaktır. Ayrıca, Dünyanın en yüksek kulesine de sahip olacak Çanakkale Köprüsünün, 318 metrelik yüksekliği, 3. ayın 18'ine gönderme yaparak, 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi'ni temsil etmektedir. Biz, 1915 Çanakkale Savaşı'nda yüzbinleri şehit vererek, tüm dünyaya, 'Çanakkale Geçilmez' dedik. O gün tek başına mermiye topa süren kahraman Seyit Onbaşı ile bugün, Çanakkale Köprü inşaatında çalışan tüm kardeşlerimizin, niyet, gayret ve samimiyetleri her türlü övgünün üzerindedir. 1915 Çanakkale Köprüsü, dün bu topraklar için şehit olanlara ve bugün bölgenin kalkınması için gayret edenlere vefa borcumuzdur. Bu borcu ödemek için var gücümüzle çalışarak projeyi 18 Mart 2022'de başarıyla bitireceğiz" dedi.EBRU ÖZDEMİR: ÇOK CİDDİ BİR BANKA DESTEĞİ VAR1915 Çanakkale Köprüsü'nü 18 Mart 2022'de tüm Türkiye'nin hizmetine açacaklarını belirten projenin ortakları arasında yer alan Limak Holding adına konuşan Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, "Çok ciddi bir banka desteğimiz var. Dünya'nın her tarafından, 25 ülkeden çok ciddi bir destek aldık. 1,5 milyar euroluk bir kredi yurtdışından, 700 milyon euroluk krediyi de yurtiçinden geçirdik. Tüm bankalar bu süreçte çekilişlerimizi durdurmadılar. Desteklerine devam ediyorlar. Onlarda bizle beraber bu köprüyü yapmak için çalışıyorlar. Pandemi krizinde de sağlık anlamında da aklımızın erdiği, bilimin bize öğrettiği kurallar çerçevesinde en üst tedbirleri uyguluyoruz. Allaha şükür şantiyemizde hiçbir vaka ile karşılaşmadık. 4 bin çalışan bu tesiste izole olmuş durumda ve köprünün imalatı 7 gün 24 saat aralıksız sürüyor" diye konuştu.NİHAT ÖZDEMİR: DÜNYADA LAYIK OLDUĞUMUZ YERE EN KISA SÜREDE ULAŞALIM'Proje ortaklarından Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir de "Sayın Cumhurbaşkanım bu proje için değil, Türkiye'nin her köşesindeki her projeye verdiğiniz desteği, bize verdiğiniz hedefleri hep beraber görüyor, anlıyoruz. Bunun için Türk milleti adına canı yürekten teşekkür ediyorum. Allah inşallah bize önümüzdeki günlerde çok daha büyük Türkiye'yi yaşatmayı nasip etsin. Allah hepimize yardım etsin. Dünyada layık olduğumuz yere de en kısa sürede ulaşalım. Çalışanlarım adına saygılarımı sunuyoruz" diye konuştu. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ÇANAKKALE BOĞAZI'NA KÖPRÜ İNŞAATI ASIRLARIN HAYALİDİR Törene telekonferans ile katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "1915 Çanakkale Köprüsü'nün çelik kulelerindeki son bloğunun yerleştirilmesinin ülke ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu işlemle 4 kulenin de tüm blokları tamamlanıyor ve köprünün inşasındaki önemli bir aşama artık geride bırakılıyor. Projenin en başından bugünkü seviyesine kadar tüm safhalarında emeği geçen Başbakan, Bakanlarımızı, yüklenici firmaları, mühendisinden, işçisine herkesi tebrik ediyorum. Özellikle Binali Yıldırım, Ahmet Arslan ve Cahit Turhan'ı bu konuda emekleri sebebiyle ayrıca kutluyorum. Kendilerine şahsım, milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. Bilindiği gibi bu köprü Marmara Denizi'ni her iki taraftan kuşatan büyük otoyol ağımızın en kritik geçiş noktasıdır. Esasen Çanakkale Boğazına köprü inşaatı asırların hayalidir. Ülkemizde pek çok hayal gibi bunu da gerçeğe dönüştürmek hamdolsun bize nasip oldu. Köprünün 2023 metrelik orta açıklığı 2023 hedeflerimizin de ifadesidir. Rastgele bu konulmuş bir hedef değildir. Kendi alanında dünyanın en uzunu unvanına sahip bu köprü asırlar boyunca 1915 Çanakkale Zaferimizin sembolü olarak boğazı süsleyecektir" dedi.'BOĞAZ GEÇİŞİ 6 DAKİKADA TAMAMLANACAK'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasına söyle devam etti: "Feribot ile 1,5 saat süren boğaz yolculuğunu, köprüye 6 dakikada tamamlayacak. Her vatandaşımızın bu eserin ülkemize kazandıranları şükranla, Çanakkale'de destan yazan ecdadı da rahmetle yad edeceğine inanıyorum. Tabi bu sayede elde edilecek vakit ve yakıt tasarrufu da ülkemizin kazanç hanesine yazılacaktır. Her zaman söylediğimiz gibi yaygın ve hızlı ulaşım altyapısı bir ülkenin kalkınmasının, gelişmesinin, büyümesinin en temel şartıdır. Bu anlayışla, gece gündüz yürüttüğümüz çalışmalarla bugüne kadar 18 bin kilometreyi aşkın bölünmüş yol inşa ederek, toplam bölünmüş yol uzunluğu 27 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Otoyol uzunluğunda 3100 kilometreye, ülkemizde daha önce olmayan hızlı tren hatlarında ise 1213 kilometreye ulaştık. Havayolu ulaşımını herkesin erişebileceği seviyeye getirirken, hedefimiz hep şu oldu. Hava yolu halkın yolu. 30 yeni havalimanı yaparak ülkemizin dört bir yanında 56 havalimanını milletin hizmetine sunduk."'KORONAVİRÜS SONRASI ÜLKEMİZİN GÜÇLÜ ALTYAPISI EN BÜYÜK AVANTAJIMIZ OLACAK'Türkiye'nin kendi ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde, ulaşımda bölgesel merkez konumuna geleceğine dikkat çeken Erdoğan, "Geçtiğimiz haftalarda Çin'den yola çıkan bir yük treninin Marmaray üzerinden boğazı aşıp Avrupa'ya gitmesi bu stratejik konumun önemlerinden birisidir. Koronavirüs sonrası siyasi ve ekonomik olarak yeniden şekillenecek dünyada ülkemizin diğer alanlarla birlikte ulaşımdaki bu güçlü altyapısı en büyük avantajımız olacaktır. Bu süreçte sağlık alanında 18 yıldır büyük çabalar ve mücadeleler sonucunda ülkemizi getirdiğimiz yerin önemini hep birlikte daha iyi görüyoruz. Yurdun dört bir köşesine binlerce hastane inşa ettik. İçlerini en modern cihazlarla donattık. Sağlık çalışanlarımızın sayısını 1 milyon üzerine çıkardık. Genel sağlık sigortası sistemi ile tüm vatandaşlarımızı 88 liradan başlayan katkılarla sağlık hizmeti güvencesine kavuşturduk. Bunları tüm yaparken, CHP'nin başını çektiği bir kesim, hep işlerimizi engellemenin, yalan ve iftira ile önümüzü kesmenin gayreti içindeydi. Şehir hastaneleri projelerimize demediklerini bırakmadılar. Ama onlara rağmen ülkemizi şehir hastaneleriyle donatmayı sürdürüyoruz. Son olarak İkitelli'de ilk bölümünü daha önce açtığımız Başakşehir Şehir Hastanemizin ikinci kısmını 21 Mayıs'ta Japonya Başbakanı ile video konferans vasıtasıyla hizmete sunacağız. Maalesef bu zihniyet; salgın sürecinde ortaya çıkabilecek acil ihtiyaçları karşılamak ve daha sonra da kaliteli sağlık hizmeti vermek için başlattığımız hastane inşaatlarına dahi tahammül edemiyor. Şu anda Yeşilköy ve Sancaktepe'de yapımını tamamlamak üzere olduğumuz hastanelere "israf" diyecek kadar ufku dar, vizyonu sığ bir kafa bulunuyor. İçişleri Bakanlığı'mızın sokağa çıkma sınırlandırmasından etkilenen 65 yaş üzere ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımıza yönelik hizmet için oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Gruplarına yönelik saldırılar da aynı aynı alçak zihniyetin ürünüdür" dedi.'YÖNTEM FARKLI, ZİHNİYET VE AMAÇ AYNIDIR'Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Önce Van'ın Özalp ilçesinde PKK'nın yaptığı ve ipini bu örgüte teslim etmiş olan HDP'lilerin de işin içinde olduğu anlaşılan bir terör eylemi yaşandı. Özalp ilçesinin bir mahallesinde vatandaşlara yardım götüren Vefa Sosyal Deste Grubu aracına dönüş yolunda PKK'lı teröristler uzun namlulu silahlarla ateş açtılar. Bu saldırıda Vefa Sosyal Destek Grubu görevlisi ile yoldan ilçeye götürmek üzere araca aldıkları bir vatandaşımız şehit oldu. Her iki şehidimize de Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Daha Özalp'teki şehitlerimizin kanı kurumadan bu defa Adana'da, Yüreğir Kaymakamlığı bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu saldırıya uğradı. Kaymakamlık önünde vatandaşlarımıza yardım dağıttırılırken bu saldırı gerçekleşti. Devletin kaymakamı, polisi ve vefa sosyal destek grubu görevlilerine hem hakaret edip hem fiili saldırıda bulunan güruhun CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve beraberindekiler olduğu anlaşılmıştır. PKK'nın Van'da uzun namlulu silahlarla gerçekleştirdiği saldırıyı, CHP'liler Adana'da hakaret ve yumruk ile yapmıştır. Yöntem farklı, zihniyet ve amaç aynıdır. Devletin halkına hizmet götürmesine tahammülü olmayan bu iki kirli yapının bir süredir gizli saklı yürüttükleri siyasi ittifakı benzer eylemlerle sahada bir ileri aşamaya taşıdıkları anlaşılıyor. Hala bu partilerin riyakar siyasetlerini görememiş olanlar için sadece bu iki hadise dahi başlı başına bir ibret vesikasıdır. Türkiye'de, bu devlet ve millet düşmanlarına evelallah biz bu toprakları bırakmayacağız. Devletin askerine, polisine, vatandaşlarımıza hizmet için canla başla çalışan görevlilerine saldıran herkes bunun bedelini en ağır şekilde ödeyecektir. Sınırlarımız içinde ve dışında PKK'sından FETO'suna kadar tüm terör örgütlerine hayatı zindan edeceğiz. PKK'nın kafasını nasıl dağlarda eziyorsak, milletimize verdiğimiz hizmetlere tahammül olmayan siyasi uzantıların da sandıkta Cumhur ittifakı olarak hep birlikte hezimete uğratmayı sürdüreceğiz" dedi.Erdoğan konuşmasının sonunda, vatandaşların ramazan ayını, Kadir gecesini ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans ile yaptığı konuşmanın ardından Lapseki yakasındaki köprünün ayağına 32'nci ve son bloğun 4,5 saat sürecek montajı başladı.YAZ AYLARINDA KÖPRÜDE KABLO ÖRME ÇALIŞMALARINA BAŞLANACAKYaz sonunda, köprüde kablo örme çalışmalarına başlanacak. Köprü inşaatında kullanılacak olan kabloların ağırlığı 33 bin 268 ton, uzunluğu ise 162 bin kilometre olacak. Kablo örme çalışmasıyla birlikte köprünün silueti ortaya çıkmış olacak. Öte yandan 14'üncü blokların arasına ilk bağ kirişinin konulmasının ardından 24'üncü blokların arasına da ikinci bağ kirişi montajı yapılmıştı. 32'nci bloklar arasına ise 3'üncü ve son bağ kirişi konulacak. Malkara'dan Lapseki'ye kadar uzanan otoyol çalışmaları sürdürülürken, Lapseki yakasında 680, Gelibolu yakasında 365 metrelik yaklaşım viyadüklerinin ayakları büyük oranda tamamlandı. Yaklaşım viyadükleriyle birlikte yani kabloların ankrajlanacağı noktalar arasındaki mesafe 4 bin 100 metre, projedeki tabliye genişliği 45 metre, ayakların yüksekliği ise 318 metre olacak. Tabliyede kullanılan çeliğin ağırlığı da 49 bin ton. Köprünün inşaatında, 114 bin ton inşaat çeliği kullanılacak. Ankraj betonları da dahil yaklaşım viyadükleri için kullanılacak beton miktarı ise 230 bin ton olacak.İNCELİKLİ TASARIM1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada bir ilk olmaya aday. Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla, tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı- beyaza boyanacak. 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprünün 770'er metre yan açıklıklar ile birlikte toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metre olacak. 2x3 trafik şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak. Her iki kule temeli yaklaşık 40 metre derinlikte, deniz tabanında konumlandırılacak ve çelik kule yüksekliği yaklaşık 318 metre olacak.18 MART 2022'DE HİZMETE AÇILACAK

Proje kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak. Çanakkale Boğazı, köprü sayesinde 6 dakikada geçilebilecek.

