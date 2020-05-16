Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çanakkale Boğazı'na köprü inşaatı asırların hayalidir"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik çelik kulelerinin tamamlanma törenine telekonferans yöntemiyle katıldı.
16.05.2020 16:45 | Son Güncelleme: 16.05.2020 16:49
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik çelik kulelerinin tamamlanma törenine telekonferans yöntemiyle katıldı.(1)
Kaynak: AA