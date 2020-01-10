CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇAMLICA TV KULESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii'nde cuma namazını kıldı ve bir cenazeye katıldı.
10.01.2020 16:29 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:29
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii'nde cuma namazını kıldı ve bir cenazeye katıldı. Erdoğan ardından yapımı devam eden Çamlıca TV kulesinde incelemelerde bulundu, yetkilerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım eşlik etti. Erdoğan daha sonra Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.
- İstanbul
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Kaynak: DHA