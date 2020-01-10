Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Tv Kulesi'nde incelemelerde bulundu
Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Tv Kulesi'nde incelemelerde bulundu - Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Tv Kulesi'nde incelemelerde bulundu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii'nde cuma namazını kıldı ve bir cenazeye katıldı.

10.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Tv Kulesi'nde incelemelerde bulundu
CUMHURBAŞKANI , Camii'nde cuma namazını kıldı ve bir cenazeye katıldı. Erdoğan ardından yapımı devam eden Çamlıca kulesinde incelemelerde bulundu, yetkilerden bilgi aldı.  Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım eşlik etti. Erdoğan daha sonra Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.

- İstanbul
Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler