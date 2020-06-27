Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi'ni inceledi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi'ni inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı süren Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi'ni inceledi
27.06.2020 18:32 | Son Güncelleme: 27.06.2020 18:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı süren Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

(İHA)

Kaynak: İHA

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