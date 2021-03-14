Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulunuyor
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulunuyor

14.03.2021 15:34 | Son Güncelleme: 14.03.2021 15:42
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulunuyor

Son dakika gelişmesine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulunuyor.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun cenaze namazının ardından, yapımı süren Çamlıca Kulesi'ne gelerek incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da eşlik etti. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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