Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tamamlanmasına az bir süre kalan Küçük Çamlıca Televizyon Kulesi'nde incelemelerde bulundu.
10.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:14
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tamamlanmasına az bir süre kalan Küçük Çamlıca Televizyon Kulesi'nde incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Büyük Çamlıca Camii'nden ayrıldıktan sonra Küçük Çamlıca Televizyon Kulesi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tamamlanmasına az bir süre kalan kuleyi gezerek incelemelerde bulundu. - İSTANBUL
Kaynak: İHA