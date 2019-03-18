Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Camii'ni Havadan İnceledi
Çanakkale'deki programının ardından helikopterle İstanbul'a dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii'ni havadan inceledi.
Çanakkale'deki programının ardından helikopterle İstanbul'a dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii'ni havadan inceledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale'deki programının ardından helikopterle İstanbul'a döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönüş yolunda Çamlıca Camii'ni havadan inceledi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA