Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Camii'ni Havadan İnceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Camii'ni Havadan İnceledi

Çanakkale'deki programının ardından helikopterle İstanbul'a dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii'ni havadan inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Camii'ni Havadan İnceledi

Çanakkale'deki programının ardından helikopterle İstanbul'a dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii'ni havadan inceledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale'deki programının ardından helikopterle İstanbul'a döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönüş yolunda Çamlıca Camii'ni havadan inceledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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