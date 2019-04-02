Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Camii'ne Geldi
Ramazan EĞRİ - İlkay DİKİCİ - Gamze ŞİMŞEK İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki evinden çıkarak Çamlıca Camii'ne geld.Erdoğan saat 20.45 sıralarında Kısıklı'daki konutundan çıkarak Çamlıca Camii'ne geldi.
Ramazan EĞRİ - İlkay DİKİCİ - Gamze ŞİMŞEK İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki evinden çıkarak Çamlıca Camii'ne geld.
Erdoğan saat 20.45 sıralarında Kısıklı'daki konutundan çıkarak Çamlıca Camii'ne geldi. Erdoğan'ın camide Miraç Kandili dolayısıyla gerçekleştirilen programa katılıyor.
Kaynak: DHA