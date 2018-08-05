Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Cami'nde İncelemelerde Bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Cami'nde incelemelerde bulundu Erdoğan için hava savunma füzesi ile önlem alındıİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Çamlıca Cami'nde yaklaşık 2 saat incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Cami'nde incelemelerde bulundu
Erdoğan için hava savunma füzesi ile önlem alındı
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Çamlıca Cami'nde yaklaşık 2 saat incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Çamlıca Tepesi'ne geçti. Burada yapımı devam eden Çamlıca Cami'nde incelemelerde bulunan Erdoğan'a Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşlik etti.
Yaklaşık 2 saat süren incelemenin ardından Erdoğan caminin yapımında çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Erdoğan'ın camideki incelemeleri süresince yoğun güvenlik önlemleri alındığı görüldü.
Hava savunma füzesi ile de önlem alındığı görülürken Erdoğan, incelemelerinin ardından Kısıklı'daki konutuna geçti.