Cumhurbaşkanı erdoğan cambridge camisi'nde kur'an-ı kerim okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cambridge Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okuduİngiltere (DHA) 'NATO Liderler Zirvesi için İngiltere'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Cambridge Camisi'nin açılışına katıldı.
06.12.2019 09:54 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cambridge Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okudu
İngiltere (DHA) 'NATO Liderler Zirvesi için İngiltere'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Cambridge Camisi'nin açılışına katıldı.
Açılış sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu. O anlar ise cemaatten kişilerce cep telefonuna kaydedildi.
Kaynak: DHA