Cumhurbaşkanı Erdoğan Cambridge Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okudu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Cambridge Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okudu

NATO Liderler Zirvesi için İngiltere'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Cambridge Camisi'nin açılışına katıldı.

06.12.2019 09:40 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cambridge Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okudu
–NATO Liderler Zirvesi için 'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Camisi'nin açılışına katıldı.

Açılış sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu. O anlar ise cemaatten kişilerce cep telefonuna kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------

Cumhurbaşkanının Kur'an-ı Kerim tilavetinden görüntüler


Kaynak: DHA
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