CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİNİ AÇIYOR  (1)
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİNİ AÇIYOR  (1)

BAŞAKŞEHİR Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştiriliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİNİ AÇIYOR  (1)
21.05.2020 14:05 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:05

BAŞAKŞEHİR Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Açılış törenine Japon Başbakanı Şinzo Abe de telekonferans yöntemiyle katıldı.

Tören öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hastaneye helikopterle geldi. Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte hastanede incelemelerde bulunarak yetkililerden bildi aldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşma, "Bugün köklü ve çok boyutlu Türk ve Japon dostluğuna yeni bir halka daha ekliyoruz" dedi.  Erdoğan, hastanenin çevresindeki 15 bin metrekarelik alanın 1 milyondan fazla çam ve kiraz çiçeği ağaçlarıyla donattıklarını belirtti. 

"İSTANBUL AYNI ZAMANDA ULUSLARARASI BİR SAĞLIK MERKEZİ DURUMUNA GELMİŞTİR"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık İstanbul aynı zamanda uluslararası bir sağlık merkezi durumuna gelmiştir. Bunun özellikle baş atı Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'dir. Hemen Yeşilköy'de Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'dir. Bir diğeri de kovit sürecinde inşa edilen Feriha Öz Hastanesi o da Sancaktepe'de. Bunlar 1005 ve 1005 yataklı olmak üzere 2 hastanedir. Bunları kalıcı özellikte inşa ettik" diye konuştu. 

"TÜRKİYE VE JAPONYA ÖRNEK BİR DURUM SERGİLİYOR"Erdoğan, "Şimdiye kadar 330 bin can alan bu salgın karşısında çoğu ülkenin ciddi sıkıntılar çektiğini görüyoruz. Biz 80'i aşkın ülkeye bu noktada ürünlerimiz gönderdik, göndermeye devam edeceğiz. Bu bizin insani ve vicdani görevimizdir. Sağlık sistemlerinin çöktüğü, kamu düzenin bozulduğu dönemde Türkiye ve Japonya örnek bir durum sergiliyor. Dün itibariyle günlük vaka sayımızı binin altına düşürdük" şeklinde konuştu.  Erdoğan 82 ülkeye tıbbi maske gönderildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sakuranın erguvana benzediğini 15-20 gün kaldığını belirterek, çam ağacının daha uzun ömürlü olduğunu kaydetti. Erdoğan yüklenici firmadan ladin istediğini belirtti.  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı'nı şimdiden tebrik ettiğini belirterek, "Nice bayramları dünyada hep birlikte kutlayalım" dedi. 

"DURUM SAKİNLEŞİNCE İKİLİ İLİŞKİLERİMİZ GÜÇLENDİRMEK İÇİN DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

Japon Başbakanı Şinzo Abe telekonferans ile yaptığı konulmasında, "Yeni tip koronavirüsle mücadele konusunda Türkiye'nin yaptığı yardımlara derin saygı duyuyorum" dedi.  Abe, "Çeşitli alanlarda Türkiye ile işbirliği yapmaya hazır. Bundan sonra her iki ülke için yeni tip koronavirüsle mücadele her iki ülkenin öncelikleri olacaktır. Durum sakinleşince ikili ilişkilerimiz güçlendirmek için daha çok çalışacağız" ifadesini kullandı. Abe, Ertuğrul Şehitlerinin anma töreninin koronavirüs krizinin ardından gerçekleştirileceğini belirtti. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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