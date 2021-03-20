CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇALIŞMALAR YÜRÜTTÜĞÜ VAHDETTİN KÖŞKÜ'NDEN AYRILDI
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇALIŞMALAR YÜRÜTTÜĞÜ VAHDETTİN KÖŞKÜ'NDEN AYRILDI

20.03.2021 08:56 | Son Güncelleme: 20.03.2021 09:00
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇALIŞMALAR YÜRÜTTÜĞÜ VAHDETTİN KÖŞKÜ'NDEN AYRILDI

Yılmaz OKUR / İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 23.30 sıralarında Vahdettin Köşkü'nden ayrıldı.

Yılmaz OKUR/ İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 23.30 sıralarında Vahdettin Köşkü'nden ayrıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camii'nde cuma namazını kıldıktan sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti. Gün boyu burada çalışmalarını yürüten Erdoğan, saat 23.30'da Vahdettin Köşkü'nden ayrılarak Kısıklı'daki konutuna geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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