CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇALIŞMALAR YÜRÜTTÜĞÜ VAHDETTİN KÖŞKÜ'NDEN AYRILDI
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇALIŞMALAR YÜRÜTTÜĞÜ VAHDETTİN KÖŞKÜ'NDEN AYRILDI

20.03.2021 00:02 | Son Güncelleme: 20.03.2021 00:15

Yılmaz OKUR İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camii'nde cuma namazını kıldıktan sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Yılmaz OKUR İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camii'nde cuma namazını kıldıktan sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti. Gün boyu burada çalışmalarını yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 23.30'da Vahdettin Köşkü'nden ayrılarak Kısıklı'daki kontuna geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇALIŞMALAR YÜRÜTTÜĞÜ VAHDETTİN KÖŞKÜ'NDEN AYRILDI
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇALIŞMALAR YÜRÜTTÜĞÜ VAHDETTİN KÖŞKÜ'NDEN AYRILDI
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇALIŞMALAR YÜRÜTTÜĞÜ VAHDETTİN KÖŞKÜ'NDEN AYRILDI
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇALIŞMALAR YÜRÜTTÜĞÜ VAHDETTİN KÖŞKÜ'NDEN AYRILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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