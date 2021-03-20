CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇALIŞMALAR YÜRÜTTÜĞÜ VAHDETTİN KÖŞKÜ'NDEN AYRILDI
20.03.2021 00:02 | Son Güncelleme: 20.03.2021 00:15
Yılmaz OKUR İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camii'nde cuma namazını kıldıktan sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Yılmaz OKUR İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camii'nde cuma namazını kıldıktan sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti. Gün boyu burada çalışmalarını yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 23.30'da Vahdettin Köşkü'nden ayrılarak Kısıklı'daki kontuna geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı