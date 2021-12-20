Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çalışanlarımızı hayat pahalılığı altında ezdirmeme sözümüzü yerine getiriyoruz." - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çalışanlarımızı hayat pahalılığı altında ezdirmeme sözümüzü yerine getiriyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çalışanlarımızı hayat pahalılığı altında ezdirmeme sözümüzü yerine getiriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çalışanlarımızı hayat pahalılığı altında ezdirmeme sözümüzü yerine getiriyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden en küçük geri adım atmaya ne niyeti ne de ihtiyacı vardır.'

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "SWAP anlaşmalarının önceden belirlenmiş kur düzeyinden yapıldığı dedikodularını ortaya yayanların hangi alçak hesaplara...

AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri

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