Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı koruma politikamızı asgari ücrette de sürdüreceğiz." - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı koruma politikamızı asgari ücrette de sürdüreceğiz."

AA / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı koruma politikamızı asgari ücrette de sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı koruma politikamızı asgari ücrette de sürdüreceğiz."

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AA / Özcan Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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