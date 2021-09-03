Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çağın gerektirdiği her türlü bilgi ve beceriyle donatılmış yetişmiş insan gücümüzü ekonomimizin, toplumumuzun ve...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çağın gerektirdiği her türlü bilgi ve beceriyle donatılmış yetişmiş insan gücümüzü ekonomimizin, toplumumuzun ve demokrasimizin lokomotifi olarak görüyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çağın gerektirdiği her türlü bilgi ve beceriyle donatılmış yetişmiş insan gücümüzü ekonomimizin, toplumumuzun ve demokrasimizin lokomotifi olarak görüyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu