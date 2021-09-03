Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çağın gerektirdiği her türlü bilgi ve beceriyle donatılmış yetişmiş insan gücümüzü ekonomimizin, toplumumuzun ve...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çağın gerektirdiği her türlü bilgi ve beceriyle donatılmış yetişmiş insan gücümüzü ekonomimizin, toplumumuzun ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Çağın gerektirdiği her türlü bilgi ve beceriyle donatılmış yetişmiş insan gücümüzü ekonomimizin, toplumumuzun ve...
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çağın gerektirdiği her türlü bilgi ve beceriyle donatılmış yetişmiş insan gücümüzü ekonomimizin, toplumumuzun ve demokrasimizin lokomotifi olarak görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çağın gerektirdiği her türlü bilgi ve beceriyle donatılmış yetişmiş insan gücümüzü ekonomimizin, toplumumuzun ve demokrasimizin lokomotifi olarak görüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biraz sonra atanacak öğretmenlerimizle birlikte okullarımızda görev yapan öğretmen sayımız 1 milyon 137 bini bulacaktır.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biraz sonra atanacak öğretmenlerimizle birlikte okullarımızda görev yapan öğretmen sayımız 1 milyon 137 bini bulacaktır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çağın gerektirdiği her türlü bilgi ve beceriyle donatılmış yetişmiş insan gücümüzü ekonomimizin, toplumumuzun ve... - Haberler
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