Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çağın gerektirdiği her türlü bilgi ve beceriyle donatılmış yetişmiş insan gücümüzü ekonomimizin, toplumumuzun ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çağın gerektirdiği her türlü bilgi ve beceriyle donatılmış yetişmiş insan gücümüzü ekonomimizin, toplumumuzun ve demokrasimizin lokomotifi olarak görüyoruz.