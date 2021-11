CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ÇAĞIMIZIN VEBASI OLAN YIKICI AKIMLARLA MÜCADELEDE BİRLİKTE HAREKET ETMELİYİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terör örgütleriyle ortak mücadelede de gündemimizin önemli unsurlarından biri olmalıdır. PKK, YPG, DEAŞ ve FETÖ gibi şer odakları başta olmak üzere terörün her türlüsü ile mücadeleyi sürdürmeye kararlıyız. Bu konuda işbirliğimizi artırmalıyız. Ayrıca İslam ve yabancı düşmanlığı gibi çağımızın vebası olan yıkıcı akımlarla mücadelede birlikte hareket etmeliyiz" dedi.

"'TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI SİVİL KORUMA' MEKANİZMASI KURULMASINI TEKLİF EDİYORUZ"

TERÖRLE MÜCADELE

"KKTC'Yİ ARAMIZDA GÖRMEYİ CANI GÖNÜLDEN ARZU EDİYORUZ"

ALİYEV'E TÜRK DÜNYASI ALİ NİŞANI

"SEVGİLİ KARDEŞİM ERDOĞAN'IN GİRİŞİMİYLE BU NİŞANA LAYIK GÖRÜLDÜM"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de "Bu nişanı aldığım için onur duyuyorum, aynı zamanda çok büyük bir sorumluluk altında hissediyorum kendimi. Bugün bu nişanı almanın yarattığı mutluluğum ayrıca katlanıyor. Çünkü Türk Konseyi Devlet Başkanları, sevgili kardeşim Erdoğan'ın girişimiyle bu nişana layık görüldüm. Gerçekten de bu nişanın bana verilmesi Karabağ'ın kurtuluş savaşı sonrasında oldu. Türk dünyasının bu liderliğimi bu şekilde kabul ediyor olması, bu nişanın bana layık görülmesinden dolayı hem kendim adına hem de Azeri halkı adına büyük bir onur duyuyorum. Bu nişan Azeri halkına verilmiş bir nişandır çünkü İkinci Karabağ savaşında gerçekten çok önemli tavizler verdik ve çok önemli çabalar sarf ettik. Bu nişanı sevgili kardeşim Erdoğan'dan almış olmam ayrıca önemli. Savaşın başından son gününe kadar kendisinin bize gösterdiği desteği her an hissettik. Bu destek bize güç verdi, bizi teşvik etti. Sevgili kardeşim Azerbaycan'ın dünyada yalnız olmadığını ve Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu gösterdi" dedi.

