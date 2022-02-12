Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda yürürken hiç bir vatandaşımızın mağduriyetine izin veremeyiz, vermeyeceğiz"
AA, Atilla Sevil - Güncel
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'na canlı bağlantıyla katıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'na canlı bağlantıyla katıldı.