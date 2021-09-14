Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye silüeti ufukta gözükmüştür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı işçilerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İşçilere hitap eden Erdoğan, hayata İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri'nde işçi olarak başladığını belirterek, "Daha sonra kendi işini kurmuş, siyasetin her kademesinde bulunmuş, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı makamlarına gelmiş bir kardeşinizim. Emeği ile, alın teri ile, beden gücü ile çalışmanın hem yorgunluğunu hem de bu şekilde evine helal rızık götürmenin verdiği manevi hazzı çok iyi biliyoruz. Çalışmak kadar emeğinin karşılığını hakkıyla almanın ne kadar önemli olduğunun da gayet önemle farkındayız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz ay imzalanan toplu sözleşme ile 700 bin kamu işçisinin ücretlerinde çok ciddi iyileştirmeler yaptıklarını, kamu çalışanları ve emeklilerin ücretlerinde de önemli artışlara gittiklerini söyleyerek, "Eğer bu ülkenin kazancından 84 milyonun tamamının faydalanmasını temin etmeyeceksek bunca gayrete, bunca mücadeleye, bunca kavgaya ne gerek var? 'Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getireceğiz' derken bunu sadece şu veya bu kesim için değil işçisinden memuruna, esnafından emeklisine herkes için söylüyoruz. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe her bir vatandaşımızın da refah seviyesi artacaktır. Allah'ın izniyle büyük ve güçlü Türkiye silüeti ufukta gözükmüştür. Biz millet olarak birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıktığımız müddetçe bu hedefe ulaşmamıza kimse engel olamaz. Ülkemizin siyasetten ekonomiye, savunmadan alt yapıya her alanda kat ettiği mesafeyi görenlerin panikleri doğru istikamette ilerlediğimizi gösteriyor. İnşallah hem asırlık kayıplarımızı telafi ettiğimiz hem de aydınlık geleceğimize güvenle baktığımız bir dönemin eşiğindeyiz. Sembolü 2023 hedeflerimiz olan bu sürece istikrar ve güven iklimini koruyarak devam ettirdiğimizde evlatlarımıza hepinizin hayali olan bir ülke bırakacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.